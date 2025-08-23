Περιφέρεια Πελοποννήσου: 4,3 εκ ευρώ για ενίσχυση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε την ένταξη τριών νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,3 εκατ. ευρώ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027». Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής.

Τα έργα περιλαμβάνουν την ενίσχυση δομών υγείας σε τρεις επιμέρους περιοχές:

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας (Νοσηλευτικές Μονάδες Άργους και Ναυπλίου): Προβλέπεται η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπως αξονικός τομογράφος, ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, OCT, YAG Laser, θερμοκοιτίδες, απινιδωτές και αναπνευστήρες. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 281.320 ευρώ .

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτικές Μονάδες Καλαμάτας και Κυπαρισσίας): Θα ενισχυθούν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και τα εξωτερικά ιατρεία με την αγορά καρδιογράφων, υπερήχων, συστημάτων ΩΡΛ και οφθαλμολογίας, χειρουργικών τραπεζών, αναπνευστήρων και μονάδων αιμοκάθαρσης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 860 ευρώ .

Κέντρα Υγείας Πελοποννήσου (αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ): Θα προμηθευτούν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων χειρουργικών τραπεζών, απινιδωτών, οδοντιατρικών εδρών, οδοντιατρικών ακτινολογικών, ακτινολογικών συγκροτημάτων, ηλεκτροκαρδιογράφων, και εξεταστικών κλινών, με συνολικό προϋπολογισμό 234.300 ευρώ.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Αναμένεται να ακολουθήσουν νέες εντάξεις έργων για τα νοσοκομεία Αρκαδίας, Λακωνίας και Κορινθίας, με στόχο την κάλυψη όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σχετικά με τις νέες εντάξεις, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Με συστηματική δουλειά και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο, θωρακίζουμε –στο μέτρο του δυνατού– τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Πελοποννήσου με σύγχρονο εξοπλισμό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας, καλύπτοντας με ισόρροπο τρόπο τις υγειονομικές ανάγκες της Πελοποννήσου».