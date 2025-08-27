Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Εγκριση σύμβασης για πολιτιστικό απόθεμα Μητρόπολης Μεσσηνίας

Εγκρίθηκε επίσης η δημοπράτηση έργου άνω των 24 εκατ. ευρώ για την υλική συνδρομή ευπαθών οικογενειών (επισιτιστική και βασική υλική βοήθεια), μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Στόχος είναι να υπάρξει σύμβαση και η πρώτη διανομή εντός του 2025. Για τη Μεσσηνία εγκρίθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το υπουργείο Πολιτισμού, τη Μητρόπολη Μεσσηνίας και τον Δήμο Καλαμάτας για το έργο «Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας με ψηφιακές τεχνολογίες».

Αναλυτικά τα υπόλοιπα έργα και οι αποφάσεις που εγκρίθηκαν:

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Νο19 (Τμήμα Μοναστηράκι – Μυκήνες)», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ (Π.Ε. Αργολίδας).

Αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (Π.Ε. Αργολίδας).

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου», προϋπολογισμού 190.000 ευρώ (Π.Ε. Κορινθίας).

Προχωρά η συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού για το έργο «Αρχαιολογική έρευνα, προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Τενέας στο Χιλιομόδι Κορινθίας (2025–2029)», προϋπολογισμού 175.000 ευρώ.

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο Λουτρακίου για τη συνέχιση της ανασκαφής και ανάδειξης της ρωμαϊκής έπαυλης στη θέση «Κατουνίστρα» Λουτρακίου, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.

Προκηρύσσεται το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων και καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων σε περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Προκηρύσσεται το έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Προκηρύσσεται το έργο «Ανόρυξη γεωτρήσεων και αναβάθμιση εγγειοβελτιωτικών υποδομών στους Δήμους Βέλου–Βόχας, Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης (Π.Ε. Κορινθίας)», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση τεχνικών έργων εντός της κοίτης ποταμών και χειμάρρων Δήμου Ευρώτα», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ (Π.Ε. Λακωνίας).

Αναδείχθηκε οριστικός μειοδότης για το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.

Υποβάλλεται πρόταση χρηματοδότησης στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023–2027 για το έργο «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 14.500.000 ευρώ.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η δουλειά μας είναι να μετατρέπουμε τους πόρους σε έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Η καλή λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής και οι αποφάσεις της δείχνουν ότι η Πελοπόννησος κινείται με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος δήλωσε: «Η Περιφερειακή Επιτροπή αποδεικνύει καθημερινά ότι μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες και να δίνει λύσεις. Τα έργα προχωρούν πιο γρήγορα, με διαφάνεια και με σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον».