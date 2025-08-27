Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Οι νέες δομές απευθύνονται σε συνανθρώπους μας που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας, εξασφαλίζοντάς τους ασφαλή στέγη, συνεχή υποστήριξη και, πάνω από όλα, αξιοπρεπή ζωή με ίσες ευκαιρίες.

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν είναι απλώς κατοικίες· αποτελούν μικρές, οικείες μονάδες όπου οι ωφελούμενοι θα μπορούν να αναπτύσσουν δεξιότητες, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία. Πρόκειται για κρίσιμο βήμα στην πορεία αποϊδρυματοποίησης και στην ουσιαστική κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ.

Με την υλοποίηση αυτής της δράσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύει το δίκτυο κοινωνικής φροντίδας και δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να ζουν σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και αξιοπρεπές περιβάλλον, με σεβασμό στην προσωπικότητά τους και τις ανάγκες τους.

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία ΣΥΔ.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Η κοινωνική φροντίδα δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα. Με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δίνουμε στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια, να είναι ενεργοί πολίτες και να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».

Η υποβολή προτάσεων ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου 2025, αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ (www.logon.ops.gr).

Περισσότερες πληροφορίες: www.eydpelop2127.gr.