Μάκαρης: “Χωρίς θέση η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου για την καύση απορριμμάτων στην Αρκαδία”

“Χωρίς θέση η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου για την καύση απορριμμάτων στην Αρκαδία. Αναμένει «γραμμή και οδηγίες» από την κυβέρνηση” σημειώνει ο επικεφαλής της παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος” Μανώλης Μάκαρης.

Αναλυτικά η δήλωση:

“Η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου εμφανίζεται πλήρως ανέτοιμη και χωρίς ξεκάθαρη θέση στο κρίσιμο ζήτημα της καύσης απορριμμάτων. Παρά το γεγονός ότι η σχετική διαβούλευση έχει ξεκινήσει ήδη από την 1η Αυγούστου, κανείς από την ηγεσία της Περιφέρειας δεν έχει μπει στον κόπο να μελετήσει και να τοποθετηθεί επίσημα. Για αυτό και αρνήθηκε στη συνεδρίαση της 27ης Αυγούστου την συζήτηση του θέματος της καύσης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο που θέσαμε μαζί με όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Να σημειωθεί ότι το θέμα είχε συζητηθεί προ διμήνου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ακατανόητη τη στάση σιωπής της Περιφερειακής Αρχής. Είναι απορίας άξιο πώς, παρά την προηγούμενη συζήτηση, δεν υπάρχει σήμερα καμία συγκροτημένη άποψη.

Είναι προφανές ότι η περιφερειακή αρχή περιμένει πρώτα «γραμμή» και οδηγίες από την κυβέρνηση για να επιχειρήσει να περάσει την καύση και στην Πελοπόννησο. Αυτή η στάση παθητικής αναμονής και εξάρτησης είναι ανεπίτρεπτη για ένα ζήτημα που αφορά τόσο άμεσα το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις τοπικές κοινωνίες”.