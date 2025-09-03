Στην καινοτομία επενδύει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Πελοπόννησος κάνει σταθερά βήματα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομίας, με την Περιφέρεια να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

Αυτό επισημαίνει ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη συνέχεια της οποίας αναφέρονται τα εξής: «Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δύο έργα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – το Γραφείο Καινοτομίας και τα UniStart Hubs – τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και αναδείχθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εμβληματικές πρακτικές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Talent Booster Mechanism. Η συγκεκριμένη διάκριση αφορά συνολικά την Πελοπόννησο, καθώς αποδεικνύει ότι η επένδυση της Περιφέρειας σε δράσεις που συνδέουν την έρευνα με την αγορά φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα.

Ήδη, μέσα σε μόλις έναν χρόνο λειτουργίας, τα UniStart Hubs έχουν καταφέρει να υποστηρίξουν περισσότερα από 100 καινοτόμα επιχειρηματικά σχήματα, να προσφέρουν υπηρεσίες σε πάνω από 1.500 συμμετέχοντες και να διοργανώσουν 41 εκδηλώσεις και δράσεις επιχειρηματικότητας σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας (Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Κόρινθο, Ναύπλιο). Το Γραφείο Καινοτομίας, από την άλλη, έχει στόχο να ενισχύσει το περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας, να ενσωματώσει την έρευνα που παράγεται στο Πανεπιστήμιο και να θωρακίσει την Περιφέρεια απέναντι στις προκλήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Η χρηματοδότηση των έργων αυτών από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω ΕΣΠΑ, αποτέλεσε στρατηγική επιλογή του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, ο οποίος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η καινοτομία και η γνώση είναι οι πραγματικοί καταλύτες για μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή Πελοπόννησο. Η Περιφέρεια επενδύει σε συνεργασίες με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, γνωρίζοντας ότι η σύνδεση με την επιχειρηματική πράξη μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να κρατήσει τους νέους επιστήμονες στην περιοχή και να αναδείξει την Πελοπόννησο ως τόπο δημιουργίας.

Η διεθνής διάσταση θα αναδειχθεί τον Οκτώβριο, όταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετάσχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 2025 (12–15 Οκτωβρίου, Βρυξέλλες), το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό γεγονός αφιερωμένο στην περιφερειακή πολιτική. Εκεί, η Πελοπόννησος θα δώσει το «παρών» με μια πολυδιάστατη παρουσία: από τη μία, μέσα από μια εκδήλωση γευσιγνωσίας με τίτλο “Gastronomic Heritage of the Peloponnese”, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την πλούσια γαστρονομική κληρονομιά της περιοχής και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα της. Παράλληλα, στο εκθεσιακό τμήμα θα παρουσιαστεί το project “Vamvakou Revival – Establishment and Operation of a Business Incubator”, που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το «Πελοπόννησος» 2021–2027 και αποτελεί πρότυπο αναζωογόνησης ενός ορεινού χωριού με επίκεντρο την καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη.

Κορύφωση της συμμετοχής θα αποτελέσει η ομιλία του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, ο οποίος θα παρουσιάσει το έργο ανάπτυξης δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια (UniStart Hubs). Μέσα από αυτή την τριπλή παρουσία, οι πρωτοβουλίες που γεννήθηκαν στην Πελοπόννησο αποκτούν διεθνή ορατότητα, προβάλλοντας την Περιφέρεια ως τόπο καινοτομίας, δημιουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης.»