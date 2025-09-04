eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Βελτίωση του δρόμου Βασιλίτσι – Φοινικούντα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάσσει και χρηματοδοτεί το έργο «Βελτίωση της 13Α Επαρχιακής Οδού, Τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Η συγκεκριμένη παρέμβαση ενισχύει την οδική ασφάλεια σε έναν δρόμο μεγάλης σημασίας για τη Μεσσηνία, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής, και περιλαμβάνει:
• κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και μεταλλικών πλεγμάτων για την αποτροπή καταπτώσεων,
• τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων και οριοδεικτών,
• κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων απορροής,
• αντικατάσταση φθαρμένου ασφαλτοτάπητα σε κρίσιμα σημεία».
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η Περιφέρεια προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα στην αναβάθμιση των οδικών της υποδομών, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την ανάπτυξη της Πελοποννήσου».

 

