89η ΔΕΘ: Κυβερνητικοί έπαινοι για το έργο Πτωχού στα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας (βίντεο)

Την άριστη συνεργασία της κυβέρνησης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου επισήμαναν στα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας στη ΔΕΘ οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, οι υφυπουργοί Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Περιφέρειας: «Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, εξέφρασε τη στήριξή του στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας στη ΔΕΘ.

Ο κ. Δήμας εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχία του κ. Πτωχού, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα και μεθοδικότητά του. Σημείωσε ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει φέρει σημαντική πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς «χτίζει πάνω σε ό,τι καλό υπήρξε από τις προηγούμενες διοικήσεις», ενώ τόνισε την «ηρεμία και συνεργασία» που έχει επανέλθει στα Περιφερειακά Συμβούλια.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία του Υπουργείου του με την Περιφέρεια, ιδιαίτερα σε ζητήματα οδικής ασφάλειας. Ως παράδειγμα ανέφερε το οδικό έργο προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η Περιφέρεια σε 618 σημεία, καθώς και τον σχεδιασμό για τη σύνδεση Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στα αρδευτικά και υδραυλικά έργα, όπως τα φράγματα και τα αντιπλημμυρικά, τονίζοντας ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», χάρη στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα αποκτήσει 56 ανακαινισμένα σχολεία στους πέντε νομούς. Τέλος, απευθυνόμενος στον περιφερειάρχη, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με τις συνέργειες που επιτυγχάνει, θα φέρουν ακόμα περισσότερα αποτελέσματα για την Πελοπόννησο.

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, επαίνεσε το έργο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, στα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση.

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε το προεκλογικό πρόγραμμα του Δημήτρη Πτωχού ως «ολιστικό και συνολικό», που ενώ αρχικά φάνταζε υπερφιλόδοξο, έχει αποδειχθεί ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Τόνισε ότι ο λόγος του Περιφερειάρχη έχει πολιτικό στίγμα, αλλά όχι πολιτικαντικό, με στόχο την ένωση και όχι τη διχόνοια.

Ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η καταστροφική πυρκαγιά στον Φενεό. Όπως σημείωσε, μέσα σε μόλις 50 ημέρες από την καταστροφή, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, βρέθηκε ανάδοχος και εξασφαλίστηκαν τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου οι παρεμβάσεις να προλάβουν τον φετινό χειμώνα. Χαρακτήρισε αυτή την επιτυχία ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Περιφέρειας με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η προσέγγιση της Περιφέρειας, που αντιμετωπίζει τα ζητήματα με συνολική στρατηγική και όχι αποσπασματικά, είναι η μόνη σωστή. Κλείνοντας, υποσχέθηκε ότι η κεντρική κυβέρνηση θα είναι αρωγός σε μια ενωμένη και τεκμηριωμένη Περιφέρεια που διεκδικεί λύσεις.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, στα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη ΔΕΘ, τόνισε την αξία της ως πρότυπο συνεργασιών στην αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τον κ. Σπανάκη, η Περιφέρεια έχει καταφέρει να συνθέσει τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες της μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας, λειτουργώντας ως «πιλότος στην αρχή ουσιαστικών συνεργασιών», τόσο μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο των Περιφερειών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τόνισε ότι μόνο οι Περιφέρειες, σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος και τα Υπουργεία, μπορούν να αναδείξουν και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που παράγουν μοναδικά προϊόντα.

Ο κ. Σπανάκης συνεχάρη τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, την ομάδα του, τους εργαζόμενους της Περιφέρειας και τα Επιμελητήρια για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της Πελοποννήσου, αναφέροντας και την σημαντική τουριστική της άνοδο.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται στην ελληνική περιφέρεια και στην στήριξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση υλοποιεί έργα ύψους 6,5 δισ. ευρώ για την αυτοδιοίκηση, ενώ οι συνολικές επενδύσεις ξεπερνούν αυτό το ποσό μέσω άλλων Υπουργείων.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στο έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου της στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδριανός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία του Υπουργείου με την Περιφέρεια στο πεδίο των αρδευτικών και υδραυλικών έργων. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η υπερκέραση γραφειοκρατικών εμποδίων και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο υφυπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της διυπουργικής συνεργασίας με τον Υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα, για την προώθηση κρίσιμων έργων. Σημείωσε ότι η ανάπτυξη της Πελοποννήσου εξαρτάται από την υλοποίηση έργων σε τομείς όπως οι υποδομές, ο πολιτισμός και το οδικό δίκτυο.

Ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Ανδρέας Φιορεντίνος, τόνισε τη στενή συνεργασία του οργανισμού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου της στη ΔΕΘ.

Ο κ. Φιορεντίνος δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό τον Αύγουστο του 2024, ο οποίος του παρουσίασε ένα καλά προετοιμασμένο όραμα για την τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι ο ΕΟΤ, μέσω των 17 γραφείων του στο εξωτερικό, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού του, στηρίζει την προσπάθεια της Περιφέρειας να αυξήσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της, καθώς, όπως ανέφερε, «το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει ακόμη τα διαμάντια που διαθέτει».

Ο ίδιος τόνισε ότι δρομολογούνται ήδη παρεμβάσεις για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας με τον υπόλοιπο κόσμο. Τέλος, απευθυνόμενος στον περιφερειάρχη, τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό συνεργάτη» και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.