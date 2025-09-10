Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου: “Πρόβλημα στο Οδοντοπροσθετικό τμήμα του Κ.Υ. Καλαμάτας”

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου με επιστολή της «θέτει υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής Υγείας το οξύ πρόβλημα που αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας του Οδοντοπροσθετικού Τμήματος του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας, ενός από τα ελάχιστα που λειτουργούν στην 6η ΥΠΕ και διαθέτει και οδοντοτεχνικό εργαστήριο».

Στη συνέχεια της επιστολής αναφέρονται τα εξής « Η κοινωνική προσφορά του τμήματος είναι πολύ μεγάλη, καθώς εξυπηρετεί χιλιάδες ασφαλισμένους – ανάμεσά τους ευάλωτες ομάδες, χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με χαμηλά εισοδήματα – οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να καλύψουν το κόστος οδοντοπροσθετικών εργασιών σε ιδιωτικά ιατρεία. Παρά την ύπαρξη του εξοπλισμού, η λειτουργία του τμήματος στηρίζεται σήμερα στην παρουσία μόνο ενός οδοντιάτρου και μίας οδοντοτεχνίτριας, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη υπογραφεί σειρά συμβάσεων με ιδιωτικά εργαστήρια, γεγονός που αυξάνει το κόστος για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Σας θυμίζουμε ότι όταν το ΚΥ Καλαμάτας λειτουργούσε σαν πολυιατρείο για τους ασφαλισμένους μόνο του ΙΚΑ, διέθετε 9 οδοντίατρους, ενώ σήμερα που «καλύπτει» τους διπλάσιους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, διαθέτει μόνο 2 οδοντίατρους. Συνολικά, και στις υπόλοιπες δημόσιες δομές Υγείας της Μεσσηνίας είναι ζήτημα αν υπηρετούν πάνω από 5 οδοντίατροι.

Όπως τεκμηριώνεται και από την ανακοίνωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας αλλά και από την προσωπική επιστολή του οδοντίατρου του Κ.Υ Καλαμάτας κ. Γιώργου Τσιάλα, η επικείμενη αποχώρηση του μοναδικού οδοντιάτρου λόγω συνταξιοδότησης θα οδηγήσει πρακτικά στη διακοπή της λειτουργίας του τμήματος, καθώς η εναπομείνασα οδοντίατρος ήδη καλύπτει το θεραπευτικό τμήμα. Η απώλεια αυτού του δημόσιου πυλώνα θα στερήσει από τον πληθυσμό της Μεσσηνίας – και όχι μόνο – την πρόσβαση σε δωρεάν οδοντοπροσθετική περίθαλψη, μεταφέροντας το βάρος αποκλειστικά στις τσέπες των ασθενών.

Με βάση τα παραπάνω, ρωτάμε την Περιφερειακή Επιτροπή Υγείας:

Γνωρίζεται ποιες άμεσες ενέργειες έχουν γίνει ώστε να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών στο Κ.Υ. Καλαμάτας, πριν επέλθει οριστική παύση λειτουργίας του τμήματος; Υπάρχει πρόβλεψη για μόνιμες προσλήψεις, και αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα; Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας για την εξάρτηση του δημοσίου συστήματος από ιδιωτικά εργαστήρια και την επιβάρυνση του προϋπολογισμού; Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση και ενίσχυση της δωρεάν δημόσιας οδοντιατρικής περίθαλψης στην περιοχή;

Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί ότι η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Η υποστελέχωση και η συνεχής ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών οδηγούν σε αποκλεισμό χιλιάδων ανθρώπων από την περίθαλψη. Ζητάμε να πάρετε πρωτοβουλίες για την άμεση και πλήρη στελέχωση του Οδοντοπροσθετικού Τμήματος με μόνιμο προσωπικό και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του.»