Περιφέρεια Πελοποννήσου: 11,8 εκ. ευρώ για αντιδιαβρωτικά έργα σε Μικρή Μαντίνεια και Πεταλίδι

Δύο σημαντικές εντάξεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 11.810.670 ευρώ στο πρόγραμμα Πελοπόννησος «2021-2027» υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, «η προστασία των ακτών μας δεν είναι μόνο περιβαλλοντική αναγκαιότητα, αλλά και προϋπόθεση για την καθημερινότητα των πολιτών, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Με τα έργα αυτά, απαντούμε σε ένα χρόνιο πρόβλημα, δίνοντας λύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον και προοπτική για το μέλλον».

Αναλυτικά τα έργα

Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας Μικράς Μαντίνειας – 6.165.000 ευρώ

Η πράξη «Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας Μικράς Μαντίνειας» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» και περιλαμβάνει:

εκπόνηση οριστικών μελετών,

κατασκευή συστήματος δέκα αποσπασμένων κυματοθραυστών,

τεχνητή τροφοδοσία της ακτής με δάνειο ίζημα,

κατασκευή δύο εγκάρσιων μώλων,

τοπικές αποκαταστάσεις ζημιών με χρήση σύγχρονων τεχνικών.

Η υλοποίηση θα γίνει σε δύο φάσεις, με παρακολούθηση της απόκρισης της ακτής ώστε να προσαρμοστούν οι παρεμβάσεις στις πραγματικές ανάγκες.

Έργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτογραμμής Πεταλιδίου – 5.645.670 ευρώ

Η πράξη «Έργα αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας» εντάσσεται επίσης στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» και περιλαμβάνει:

κατασκευή προβόλων και επτά κυματοθραυστών σε καίρια σημεία

τεχνητή αναπλήρωση ακτών με δάνειο υλικό ή βυθοκορήματα,

εξειδικευμένες τεχνικές θωράκισης με φυσικούς και τεχνητούς ογκόλιθους,

αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του έργου.

Με τα έργα αυτά διασφαλίζεται η προστασία της παραλίας, η ομαλή πρόσβαση και η διατήρηση ενός πολύτιμου φυσικού και τουριστικού πόρου για ολόκληρη τη Μεσσηνία.