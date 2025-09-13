Διεκδίκηση χρηματοδότησης 17 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια για ΓΟΕΒ Παμίσου και λιμνοδεξαμενή Τρικόρφου

Για τα εγγειοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά και έργα καθαρισμού της βλάστησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο μίλησε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Ο κ. Αναστασόπουλος ενημέρωσε ότι θα κατατεθούν δύο προτάσεις χρηματοδότησης σε ενεργή πρόσκληση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα θα κατατεθεί το έργο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση λειτουργίας του κλειστού αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου», προϋπολογισμού 9.937.000 ευρώ, που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της λειτουργίας του κλειστού αρδευτικού δικτύου, αρμοδιότητας του ΓΟΕΒ Παμίσου και ιδιαίτερα των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου του Αγίου Φλώρου. Το έργο προβλέπει παρεμβάσεις αντικατάστασης εξοπλισμού, επιδιορθώσεις υποδομών, αλλαγή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση και αναβάθμιση των αντλητικών δυνατοτήτων του αντλιοστασίου, μέσω της αλλαγής /εκσυγχρονισμού αντλιών, αντικατάσταση σωληνώσεων με νέες, καθώς και την εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 171,6 kWp για την συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του αντλιοστασίου και την μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το δεύτερο έργο που θα κατατεθεί πρόταση έχει τίτλο «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην περιοχή Τρίκορφου», προϋπολογισμού 7.000.000 ευρώ περίπου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών άρδευσης εκτάσεων στις οποίες καλλιεργείται κυρίως βρώσιμη ελιά. Η λιμνοδεξαμενή έχει μελετηθεί σε θέση μεταξύ των κοινοτήτων Κλήματος, Τρίκορφου και Πολύλοφου και θα καλύπτει συνολική επιφάνεια περίπου 12 στρεμμάτων με ωφέλιμο όγκο 59.000 m3. Η υδροληψία της λιμνοδεξαμενής θα πραγματοποιείται από πλησίον ρέμα και από υφιστάμενη βρύση που τροφοδοτείται από πηγές της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης ο αντιπεριφερειάρχης έκανε γνωστό ότι, στα πλαίσια της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και κατόπιν συνεργασίας με το ΓΟΕΒ Παμίσου, υλοποιούνται αυτή την περίοδο εργασίες αντικατάστασης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων σε γεωτρήσεις του ΓΟΕΒ Παμίσου, με την υποστήριξη των μηχανημάτων έργου της ΠΕ Μεσσηνίας. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Πλατύ, Αριοχωρίου και Αρφαρών, ενώ προβλέπεται η ενέργεια αυτή να συνεχιστεί και σε γεωτρήσεις στην περιοχή της Άνω Μεσσηνίας. Ο στόχος του έργου είναι η άρδευση των ελαιώνων και λοιπών καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή του έργου, προς ενίσχυση της παραγωγής.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργολαβία «Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικά έργα ΠΕ Μεσσηνίας (2025)», προϋπολογισμού 420.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το τεχνικό πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Η εργολαβία έχει ήδη παρέμβει στον ποταμό Άρι, κατά θέσεις στην περιοχή της Μικρομάνης και νότια της γέφυρας του Ασπροχώματος, στην αποστραγγιστική τάφρος Μάλτα, στο ρέμα Κακό Λαγκάδι Μικράς Μαντίνειας, στην Μαυροζούμενα σε παραπόταμο και ανάντη – κατάντη της παλαιάς γέφυρας Νεοχωρίου Ιθώμης, σε ρέμα του οικισμού Σπηλιάς, στο ρέμα Πολιτέικο Καλαμάτας με διαμόρφωση των εκβολών, ενώ εξελίσσεται αυτή την περίοδο σε ρέματα της κοινότητας Κοπανακίου.

Η εργολαβία υλοποιεί εργασίες καθαρισμού της κοίτης από φερτά υλικά, αυτοφυή βλάστηση, προσχώσεις, μπάζα, συσσωρευμένα υπολείμματα κλαδιών και κορμών, με σκοπό την αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής ρεμάτων και της παροχετευτικότητάς τους, προς ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών παρέμβασης.

Επίσης αντιπλημμυρικές επεμβάσεις υλοποιούνται και με μικρότερη εργολαβία, αλλά και από τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας. Με τις παρεμβάσεις αυτές ολοκληρώθηκαν ανάλογες εργασίες στα ρέματα Αγίων Αναργύρων, Αγία Σωτήρας και Βελανιδιάς στην Καλαμάτα, σε ρέματα στην κοινότητα Βαλύρας, στο ρέμα Τυφλό κοινότητας Λυκότραφου και στον ποταμό Μουρτιά, στην περιοχή Μυρτοποταμιάς – Αβραμιού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου «Εργασίες κοπής δέντρων και καθαρισμού βλάστησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ . Οι παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί στα τμήματα Ασπρόχωμα - Μεσσήνη – Ριζόμυλος, της 82ης εθνικής οδού, Ριζόμυλος - Πεταλίδι – Κορώνη, της 9ης επαρχιακής οδού, Κορώνη – Μεθώνη της 13ης ε.π.ο., Λογγά – Ανδριανή – Μηλίτσα - Καλλιθέα – Πύλος, της 12ης επαρχιακής οδού, Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Μάραθος της 9ης εθνικής οδού, στην εθνική οδό Καλαμάτα – Τσακώνα – Καλό Νερό, στην 7η επαρχιακή οδό από Μεσσήνη έως Επικούρειο Απόλλωνα, Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη της 24ης ε.π.ο, Τρίκορφο – Παλαιόκαστρο της 22ης ε.π.ο, Φιλιατρά – Χριστιάνοι – Πλάτη της 17ης και 16ης ε.π.ο., Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Άγιος Νίκωνας της 1ης ε.π.ο, Καρδαμύλη – Προάστειο – Καρυοβούνι – Μηλιά της 2ης ε.π.ο., Κάμπος – Κέντρο – Τσέρια της 35ης επαρχιακής.

Οι εργασίες καθαρισμών συνεχίζονται και αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες κοπής δένδρων σε καίριες θέσεις του οδικού δικτύου.

Παράλληλα ανάλογες εργασίες καθαρισμού πρανών και τάφρων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο έχει ήδη υλοποιήσει η Περιφερειακή Ενότητα, με τη χρήση των μηχανημάτων έργου που διαθέτει. Ειδικότερα ολοκληρώθηκαν τα τμήματα Σουληνάρι – Κορυφάσιο, Ριζόμυλο – Καζάρμα – Σουληνάρι, Μεσσήνη – Αβραμιού – Αριστομένη, Διόδια – Στέρνα – Μάνεσι, Τρίοδος – Άρις - Μικρομάνη- Θουρία, Αγριλιά – Ανδρούσα – Καλογερόραχη -Ελληνοεκκλησιά και Καζάρμα - Χώρα. Ο στόχος των παρεμβάσεων αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στις περιοχές παρέμβασης.