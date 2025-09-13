Αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου για έργα

Αποφάσεις για έργα που αφορούν την ασφάλεια, τις υποδομές, την κοινωνική συνοχή αλλά και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της. Πρόκειται για παρεμβάσεις, οι οποίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν διαγωνισμοί για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, έργα αποκατάστασης βλαβών στο οδικό δίκτυο, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις σε μνημεία και υποδομές. Παράλληλα, προχωρούν κοινωνικές δράσεις όπως η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στη Μεσσήνη, ενώ οριστικοποιήθηκαν ανάδοχοι για κομβικά έργα οδικής ασφάλειας, όπως ο κόμβος στη θέση «Πλάτσα», στην Τρίπολη.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Εργαζόμαστε με σχέδιο, ώστε κάθε απόφαση να μεταφράζεται σε έργο που βελτιώνει την ποιότητα ζωής, προστατεύει τους πολίτες και δημιουργεί προοπτική ανάπτυξης για τον τόπο μας. Αυτός είναι ο στόχος και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε».

Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος δήλωσε: «Με τις αποφάσεις αυτές αποδεικνύεται ότι η Περιφέρεια κινείται με ταχύτητα και σοβαρότητα, ώστε να υλοποιούνται άμεσα έργα που απαντούν στις ανάγκες των πολιτών. Προχωρούμε με συντονισμό, μελετημένη στρατηγική και με στόχο οι παρεμβάσεις μας να έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες».

Θέματα που εγκρίθηκαν

-Διαγωνισμός για την «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός υδατορεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περιοχές του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης της ΠΕ Κορινθίας που επλήγησαν από τη δασική πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου 2024», προϋπολογισμού 700.000,00 €

-Διαγωνισμός για την «Προμήθεια σωληνώσεων άρδευσης και ειδικών τεμαχίων σύνδεσης για την αποκατάσταση ζημιών σε αρδευτικές υποδομές του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης της ΠΕ Κορινθίας που επλήγησαν από τη δασική πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου 2024», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

-Διαγωνισμός για την «Αποκατάσταση βλαβών στην Επ.Ο 15 (Ξυλόκαστρο – Τρίκαλα – Μάννα μέσω νέας χάραξης και Τριών Συνοικιών Τρικάλων), στο τμήμα Άνω Τρίκαλα – Μάννα», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ

-Έγκριση Σχεδίων Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Συγκρότηση & λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μεσσήνης»

-Διαγωνισμός για την «Αποκατάσταση μνημείου Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας», προϋπολογισμού 680.000 ευρώ

-Οριστικός ανάδοχος για την «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση “Πλάτσα” της Ε.Ο Τρίπολης – Πύργου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ

-Οριστικός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας»

-Υποβολή προτάσεων για την «Προμήθεια υδατοδεξαμενών για την πυροπροστασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου», συνολικού προϋπολογισμού 499.844 ευρώ