Πτωχός: “Η Πελοπόννησος γυρίζει σελίδα και επανασυστήνεται στον κόσμο”

Δεν πρόκειται για ένα ακόμη επικοινωνιακό εγχείρημα, αλλά για μια συνολική στρατηγική που ενώνει τους ανθρώπους, τα προϊόντα, τον πολιτισμό και τον τουρισμό της περιοχής, δίνοντάς της ενιαία φωνή και προσανατολίζοντας το μέλλον της με εξωστρέφεια και συνέργειες.

«Το όραμά μας για την Πελοπόννησο είναι να αναδειχθεί ως ένας τόπος δυναμικός και εξωστρεφής, αλλά ταυτόχρονα αυθεντικός. Ένας τόπος που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, φύση, γαστρονομία και καινοτομία, προσφέροντας ποιότητα ζωής στους κατοίκους του και ελκυστικές ευκαιρίες σε επισκέπτες, συνεργάτες και επενδυτές», τονίζει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «το νέο place brand δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Είναι ένα εργαλείο που αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής και της ανάπτυξης: την αγροδιατροφή, την καινοτομία, την εκπαίδευση, τα δίκτυα υποδομών, τη συνεργασία με τον πολιτισμό. Θέλουμε να μιλήσουμε για το τι είναι η Πελοπόννησος σήμερα και, κυρίως, για το τι μπορεί να γίνει αύριο: ένας τόπος που δημιουργεί αξία, που προσελκύει ανθρώπους, ιδέες και επενδύσεις».

Η νέα ταυτότητα δεν είναι ένα λογότυπο ή σλόγκαν, αλλά το στρατηγικό πλαίσιο που συνδέει όλες τις πολιτικές, δράσεις και έργα της Περιφέρειας. Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, το brand αναδείχθηκε μέσα από μια συνεργατική διαδικασία, με τη συμμετοχή φορέων, επιχειρήσεων, ειδικών και των τοπικών κοινωνιών. Στηρίζεται σε οκτώ θεματικούς πυλώνες (πολιτισμός, γαστρονομία, φύση, θάλασσα, περιπέτεια, καινοτομία, φιλοξενία και συνδεσιμότητα) και ενσωματώνει το αφήγημα των «Impossible Beginnings», δηλαδή την ικανότητα της Πελοποννήσου να μετατρέπει τις δυσκολίες σε αφετηρίες, να ξαναγεννιέται και να πρωτοπορεί.



Νέο μοντέλο διακυβέρνησης



Η Πελοπόννησος εντάσσεται στην Εθνική Πολιτική για τη δημιουργία DMMO (Destination Management & Marketing Organization), ενώ αναπτύσσει μια B2B πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό σημείο πληροφόρησης και διάδρασης για όλο το τουριστικό οικοσύστημα. Στόχος είναι ο συντονισμός, η συνεργασία και η παροχή σύγχρονων εργαλείων σε όλους τους φορείς.

Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνει ο κ. Μιχελόγγονας, η Περιφέρεια συμμετέχει στο Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και αναπτύσσει πολιτική συλλογής, ανάλυσης και διαμοιρασμού δεδομένων στους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η βάση για διαφάνεια, στρατηγικές αποφάσεις και στήριξη των επιχειρήσεων.



Εξωστρέφεια με διεθνές αποτύπωμα



Η στρατηγική marketing της Περιφέρειας ευθυγραμμίζεται με τον ΕΟΤ και περιλαμβάνει συμμετοχή σε περισσότερες από δέκα διεθνείς εκθέσεις και workshops το 2025. Προβλέπονται, επίσης, press trips με διεθνή μέσα, fam trips με tour operators και agents, συνδιαφήμιση με αεροπορικές εταιρείες για την ενίσχυση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, όπου αναμένεται ρεκόρ αφίξεων, καθώς και καμπάνιες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σημαντική είναι και η συνεχής αναβάθμιση του περιεχομένου στο visitpeloponnese.



Η Ακαδημία Τουρισμού



Η Peloponnese Tourism Academy έχει ήδη ξεκινήσει με events σε όλη την Περιφέρεια, διοργανώνοντας workshops και το flagship event Beyond the Obvious Days. Η εκπαίδευση εστιάζει τόσο σε soft όσο και σε πρακτικές δεξιότητες, παρέχει ενημέρωση για πολιτικές και προσφέρει ευκαιρίες networking. Από το 2026 φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε πανελλαδικό θεσμό, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού.



Νέες εμπειρίες και δίκτυα



Το οριζόντιο χωρικό πρόγραμμα που υλοποιείται, με συνδυασμό χρηματοδοτήσεων, περιλαμβάνει ένα πιστοποιημένο δίκτυο μονοπατιών άνω των 2.500 χλμ. (Peloponnese Trails), θεματικές διαδρομές (Peloponnese Routes), τα Peloponnese Immersive Experiences με ψηφιακά μουσεία, τα Peloponnese View Points για την ανάδειξη του τοπίου, δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών (Peloponnese Bike Routes), τον ετήσιο θεσμό Peloponnese Festival, καθώς και τα Peloponnese Digital Info Kiosks, ένα εκτεταμένο δίκτυο ψηφιακής πληροφόρησης.

Η δράση, όμως, δεν σταματά εδώ. Η Πελοπόννησος συνεργάζεται με διεθνή brands όπως το Iron Man, το L'Étape (Tour de France) και το Merciless, ενώ σχεδιάζει νέα B2B τουριστικά events για το 2026. Το Φεστιβάλ Πελοποννήσου θα λειτουργήσει ως θεσμός-ομπρέλα για όλες τις διοργανώσεις, προσφέροντας πλατφόρμα εξωστρέφειας, τεχνογνωσίας και συνεργασίας. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα ανακοινωθούν συνεργασίες με σημαντικούς εθνικούς φορείς και ένα εκτεταμένο χορηγικό πρόγραμμα.



Συμμαχίες που ανοίγουν δρόμους



Δημιουργούνται στρατηγικές συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορείς, πανεπιστήμια, πολιτιστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Μέσα από συνέργειες σε events, θεματικά προϊόντα και προβολή, καθώς και με MoUs (μνημόνια συνεργασίας) και clusters, επιδιώκεται η μόχλευση τεχνογνωσίας και πόρων και η ένταξη της Πελοποννήσου σε παγκόσμια δίκτυα.

Όπως σημειώνει ο κ. Πτωχός: «Η Πελοπόννησος μπορεί να έχει τη θέση που της αρμόζει στον διεθνή χάρτη. Έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά έλειπε μέχρι σήμερα ένα συνεκτικό όραμα και μια ενιαία φωνή. Αυτό ακριβώς ερχόμαστε να αλλάξουμε με το νέο brand: να δώσουμε στην Πελοπόννησο τη δυνατότητα να αποκτήσει μια φήμη που να αντανακλά την ιστορία της, τις δυνατότητές της και τις φιλοδοξίες της».

Η παρουσίαση του νέου Place Brand έγινε πριν από λίγες ημέρες. Το ενδιαφέρον, όμως, στρέφεται πλέον στο αύριο. Η Πελοπόννησος δεν αρκείται πια να αφηγείται το παρελθόν της. Δημιουργεί το μέλλον της. Στόχος της Περιφέρειας είναι η υλοποίηση της στρατηγικής που θα της δώσει τη θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη.



Της Νικόλ Καζαντζίδου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

