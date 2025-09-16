Η “Λαϊκή Συσπείρωση” Πελοποννήσου για τη διαχείριση απορριμμάτων

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι “περιφερειακή αρχή, διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ) και δήμαρχοι πανηγυρίζουν, γιατί με τα λεφτά του λαού (αφού είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό) φτιάχνονται οι 7 από τους 15 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), για την διαχείριση των απορριμμάτων στη Πελοπόννησο που έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ”.

Καλεί, “ας μας απαντήσουν παλαιοί και νέοι: 1. Γιατί δεν τους φτιάχνει η ΤΕΡΝΑ; 2. Που είναι τα αποτελέσματα της περιβόητης διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και το 2018 με την ΤΕΡΝΑ, που θα έφτιαχνε τους σταθμούς μεταφόρτωσης και το φωτοβολταϊκό των 3 MW για τσάμπα ρεύμα στους Δήμους; 3. Γιατί η τότε περιφερειακή αρχή Τατούλη, υπέγραψε το 2018 άρον άρον τη Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, τη γνωστή ΣΔΙΤ, χωρίς να έχουν κατοχυρωθεί αυτά; 4. Γιατί τώρα δημοτικές και περιφερειακές αρχές δεν λένε κουβέντα ότι τη συντήρηση και τη λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης, το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων στους ΣΜΑ και από εκεί στην πόρτα της ΤΕΡΝΑ, θα αναλάβουν οι Δήμοι και θα πληρώνουν επιπλέον τα λαϊκά στρώματα της Πελοποννήσου; 5. Γιατί κρατούν ένοχη σιωπή για την καρκινογόνα καύση σκουπιδιών για την παραγωγή ενέργειας που εκτός από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του λαού, θα έχει και άλλες δυσβάστακτες οικονομικές επιβαρύνσεις για τα λαϊκά στρώματα;”.

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” της Περιφέρειας Πελοποννήσου δηλώνει πως “είναι όλοι τους συνένοχοι που φτάσαμε έως εδώ, τα ήξεραν όλοι τους και έβαλαν πλάτη για την παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στη ΤΕΡΝΑ, με τις γνωστές πλέον συνέπειες στην υγεία και στη τσέπη του λαού, στο περιβάλλον” και προσθέτει: “Η Λαϊκή Συσπείρωση, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι του ΚΚΕ μέσα και έξω από τα Συμβούλια, αποκάλυπταν, προειδοποιούσαν για όλα αυτά. Υπάρχει και τώρα άλλος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, στον αντίποδα της πορείας που ακολούθησαν οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές.

Η διαχείριση να γίνεται από ενιαίο Δημόσιο Κρατικό Φορέα, που θα εξασφαλίζει τα μέσα και τις υποδομές στους Δήμους για πολιτικές μειώσεις της παραγωγής απορριμμάτων, για διαλογή στη πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, για χωροθέτηση από το κράτος με επιστημονικά κριτήρια των ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ. Μακριά από την καρκινογόνα καύση και την επιχειρηματική δραστηριότητα στο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μόνο τότε θα υπάρχει σεβασμός στη τσέπη και στην υγεία των λαϊκών στρωμάτων, στο περιβάλλον. Μόνο τότε οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα δουλεύουν με εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα, σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας”.