Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Χάγη για το “Greek Tourism Workshop”

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετάσχει στη δράση Greek Tourism Workshop, που θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη της Ολλανδίας, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου. Ετσι, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τουριστικούς φορείς και επαγγελματίες της Πελοποννήσου που επιθυμούν να λάβουν μέρος.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την εταιρεία Tourism Media & Events, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη.

Με στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της γαστρονομίας, η εν λόγω δράση εστιάζει σε μια ιδιαίτερα σημαντική και ανερχόμενη αγορά για την Πελοπόννησο: την ολλανδική. Το workshop συγκεντρώνει 50–60 ταξιδιωτικούς πράκτορες και tour operators της τοπικής αγοράς, καθώς και διακεκριμένους εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ώστε να ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο workshop.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε 500 € πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει την αποκλειστική χρήση ατομικού τραπεζιού κατά τις Β2Β συναντήσεις.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε σχετικά:

«Η συμμετοχή της Πελοποννήσου στο Greek Tourism Workshop της Χάγης αποτελεί μία ακόμη στρατηγική μας κίνηση για τη διείσδυση σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Η Ολλανδία είναι μια αγορά με αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυθεντικές εμπειρίες και βιώσιμο τουρισμό.

Με το νέο μας place brand, αναδεικνύουμε – με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού – την Πελοπόννησο ως έναν τόπο με μοναδική ταυτότητα, όπου ο μύθος συναντά τη σύγχρονη δημιουργία και οι άνθρωποι του τόπου μας γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές.

Η συνεργασία με τους επαγγελματίες και φορείς της περιοχής μας είναι θεμελιώδης, ώστε με συνέπεια και ενότητα να χτίσουμε ένα ισχυρό brand που θα ανοίγει συνεχώς νέες διεθνείς προοπτικές».