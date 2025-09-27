Μεσσηνία: Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, οι οποίες ξεκίνησαν αρχές Ιουνίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Π.Ε. η εργολαβία “Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικά έργα ΠΕ Μεσσηνίας (2025)”, προϋπολογισμού 420.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το τεχνικό πρόγραμμα ΚΑΠ της Π.Ε., μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε ρέματα της

Κοινότητας Κοπανακίου, ολοκληρώνει τις αντιπλημμυρικές εργασίες στην Κοινότητα Σπηλιάς του Δήμου Τριφυλίας. Παράλληλα, η εργολαβία ξεκινά άμεσα παρεμβάσεις σε ρέματα του οικισμού της Στούπας.

Η εργολαβία υλοποιεί εργασίες καθαρισμού της κοίτης από φερτά υλικά, αυτοφυή βλάστηση, προσχώσεις, μπάζα, συσσωρευμένα υπολείμματα κλαδιών και κορμών, με σκοπό την αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής ρεμάτων και της παροχετευτικότητάς τους, προς ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών παρέμβασης, ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Ακόμα, αντιπλημμυρικές εργασίες υλοποιούνται και με μικρότερη εργολαβία, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στο ρέμα Ξεριάς στην περιοχή της Γιάλοβας και τις επόμενες ημέρες ξεκινούν καθαρισμοί σε ρέματα στην περιοχή Μεμί Κορώνης.

Επίσης, τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας υλοποιούν αντιπλημμυρικές εργασίες σε αποστραγγιστική τάφρο πλησίον της ΒΙΠΕ, στην περιοχή του Ασπροχώματος, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις διαμόρφωσης της εκβολής του Νέδοντα.