Από το Υπουργείο Οικονομικών για τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”: “Καμπάνα” 10,5 εκ. ευρώ στο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Να επιστρέψει 10,5 εκ. ευρώ καλείται ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για τα περιβόητα “σπιτάκια ανακύκλωσης”, με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για τον ίδιο λόγο το υπουργείο ζητεί να επιστρέψουν και οι Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής (ΕΔΣΝΑ – 18.136.860 ευρώ) και μέρους της Κρήτης (ΕΣΔΑΚ – 10.955.400 ευρώ.)

Σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάκλησης, τα έργα κρίθηκαν υπερκοστολογημένα σε σχέση με αντίστοιχες προμήθειες του ίδιου υλικού, οι προδιαγραφές που προκηρύχθηκαν χαρακτηρίστηκαν “φωτογραφικές”, ενώ το τελικό προϊόν που παραδόθηκε δεν ήταν σύμφωνο με τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Επιπλέον, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου έκρινε πως τα “σπιτάκια” αφορούν τη διαχείριση υλικών συσκευασίας, γεγονός που σημαίνει ότι η προμήθειά τους θα έπρεπε να γίνει μέσω του συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης, αξιοποιώντας τα πενιχρά έσοδα που εισπράττονται από τις εισφορές των παραγωγών συσκευασιών, και όχι από τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων, όπως εν τέλει συνέβη, οδηγώντας σε τεράστια σπατάλη που σήμερα μετατρέπεται σε υποχρέωση επιστροφής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Το σοβαρό αυτό έθεσε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Καλαμάτας, η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα, επισημαίνοντας ότι “είναι μαθηματικά βέβαιο πως έρχεται πρόστιμο για τα «Πολυκέντρα Ανακύκλωσης» και στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου, καλώντας τον δήμαρχο και πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάση Βασιλόπουλο, να απαντήσει αν το πρόστιμο αυτό θα το πληρώσουν τελικά οι Δήμοι-μέλη του ΦΟΣΔΑ, δηλαδή οι δημότες.

Ενοχλημένος ο δήμαρχος απάντησε ότι δεν υπάρχει πρόστιμο και της ζήτησε με ύφος να μην προδικάζει θέμα προστίμου. Ομως, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τον διέψευσε και δικαίωσε την κ. Κούβελα.

Ειδικότερα, στην απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή” και “Πολιτική Προστασία” αναφέρεται: “Αποφασίζουμε: Την επιβολή ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού ύψους δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ 10.590.220,00 € που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες από την Έκθεση Ελέγχου της ΕΔΕΑ, λαμβάνοντος υπόψη: Α) Την μη τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) της σύμβασης, Β) Τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών που δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, Γ) Την μερική διαφοροποίηση του προκηρυγμένου κοι παραληφθέντος φυσικού αντικειμένου της ελεγχόμενης Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5185082 σε σχέση με την πρόσκληση 2786/16.03.2022 (ΑΔΑ: 6Ξ5Γ46ΜΤΛΡ-ΞΟ5) της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης Δ) Την μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΔΣΝΑ και Ε) την μη επαρκή διαδρομή ελέγχου για την αξιοπιστία του συστήματος καταγραφής και μέτρησης των λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέχθηκαν από τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης και εν συνεχεία δηλώθηκαν στο ΗΜΑ για τα έτη 2023 και 2024, καθώς και το ότι τα ευρήματα και η ΔΔ που επιβλήθηκε στον ΕΔΣΝΑ επιβάλλεται οριζόντια και στους άλλους ελεγχόμενους φορείς (ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ).

Το ανωτέρω ποσό ανακτάται στο σύνολό του σε βάρος των πόρων του δικαιούχου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με ΑΦΜ 997441443, αφορά δε τις δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στις ελεγχθείσες δαπάνες της οριστικής έκθεσης ελέγχου της ΕΔΕΑ και μέχρι του ποσού του 50% των συνολικών δαπανών”

“ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΑΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ”

Σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος - το 2021 ως πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος του ΕΔΣΝΑ, είχε αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα, δεχόμενος σφοδρές επιθέσεις, σημειώνει, μεταξύ άλλων: “Δυστυχώς, η σημερινή εξέλιξη αποτελεί τραγική δικαίωση εκείνων των προειδοποιήσεων: εκατομμύρια ευρώ που ανήκαν στους Ευρωπαίους πολίτες και προορίζονταν για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων, χάθηκαν μέσα σε διαδικασίες που δεν τήρησαν τις αρχές της διαφάνειας, του ανταγωνισμού και της χρηστής διοίκησης.

Εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν:

Ποιος θα πληρώσει αυτά τα τεράστια ποσά που πρέπει να επιστραφούν;

Αντέχουν οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων από τους οποίους ζητείται η επιστροφή των πόρων να πληρώσουν η θα οδηγηθούν σε πτώχευση; Θα μετακυλιστεί το κόστος αυτής της εγκληματικής κακοδιαχείρισης στους δήμους και τελικά, στους δημότες και αν ναι, γιατί; Θα αντληθούν χρήματα από το τέλος ταφής για την αποπληρωμή, στερώντας έργα και προμήθειες ανακύκλωσης από τις τοπικές κοινωνίες; Σε πόσα ακόμα από τα θέματα που είχαμε αναδείξει τότε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ αναμένεται οδυνηρή «δικαίωση» μας εις βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Τέλος, θα αποδοθούν ποτέ ευθύνες σε εκείνους που έλαβαν τις αποφάσεις και διαχειρίστηκαν με τέτοιον τρόπο τους δημόσιους, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους;

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να πληρώσει ξανά τα σπασμένα άλλων. Οι δήμοι και οι πολίτες δεν μπορεί να επωμιστούν το βάρος της κακοδιαχείρισης τρίτων. Απαιτείται πλήρης διαφάνεια, άμεση απόδοση ευθυνών και εγγυήσεις ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν ποτέ ξανά.

Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο στην οικονομική ζημία. Αφορά την ίδια την αξιοπιστία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Πολιτεία οφείλει να εμπιστευτεί περισσότερο τα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και να μην τα αποκλείει από τον θεσμικό τους ρόλο, όπως δυστυχώς εξακολουθεί να κάνει ακόμα και σήμερα, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον αποκλεισμό των Δήμων από την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων”.