Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Πελοποννήσου: Ψήφισμα κατά της εγκατάστασης υδροηλεκτρικού σταθμού στη Νέδα

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα που κατέθεσε παράταξή «Πρώτα η Πελοπόννησος» του Μανώλη Μάκαρη ενάντια στην εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού στη Νέδα.

« Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφού έλαβε υπόψη:

Την ανάγκη προστασίας του ποταμού Νέδα, που αποτελεί μοναδικό φυσικό και οικολογικό πόρο με ιδιαίτερη σημασία για την Πελοπόννησο.

Τις σοβαρές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή, ιδίως σε σχέση με τη ροή του ποταμού, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα.

Την ευθύνη της Περιφέρειας για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας, την προάσπιση των φυσικών πόρων και την προστασία της τοπικής κοινωνίας από μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις.

Την προηγούμενη ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της συγκεκριμένης επένδυσης.

Αποφασίζουμε και Ψηφίζουμε:

Την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό Νέδα.

Το αίτημα για άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η ανάκληση της απόφασης της Αποκεντρωμένης θα αποτελούσε έμπρακτη ένδειξη σεβασμού στη δημοκρατική διαδικασία, στη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και στην περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρη δήλωσε «Η παράταξή μας έχει αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα ήδη από τον Ιανουάριο του 2024, όταν πραγματοποιήσαμε επιτόπια επίσκεψη στη Νέδα και συναντήσεις με συλλόγους και φορείς της περιοχής, καταγράφοντας τις ανησυχίες και τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις τους. Ζητούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εγκρίνει το έργο και δεσμευόμαστε ότι στην ολομέλεια του Περιφερειακού Συμβουλίου θα θέσουμε το ζήτημα της νομικής υποστήριξης για την υπεράσπιση του ποταμιού».