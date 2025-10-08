Ο Δ. Πτωχός στο Olympia Forum VI: “Θεμελιώδης στόχος η δημιουργία περιφερειακής συνείδησης”

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με τον υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη και τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, ο κ. Πτωχός υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερο συντονισμό στις δημόσιες πολιτικές, επισημαίνοντας ότι «η πρόοδος δεν κρίνεται μόνο από αριθμούς έργων ή προϋπολογισμούς, αλλά από συνέργειες που πολλαπλασιάζουν το όφελος για τους πολίτες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία και τη διεκδίκηση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας για τον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, έργο που, όπως είπε, θα «ενώσει» τις δύο Περιφέρειες και θα προσφέρει αναπτυξιακή ώθηση σε τουρισμό, επιχειρηματικότητα και μεταφορές. Παράλληλα, επεσήμανε ότι «υποδομές δεν είναι μόνο οι δρόμοι»· το ίδιο κρίσιμα είναι η διαχείριση υδάτων, η αντιπλημμυρική προστασία και τα έργα που απαιτούν γεωγραφική – και όχι μόνο διοικητική – προσέγγιση.

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε πως η Πελοπόννησος έχει σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό αποτύπωμα, το οποίο υπερβαίνει τα όρια μιας Περιφέρειας και απαιτεί συνεργασίες με άλλες περιοχές.

Εστιάζοντας στη στρατηγική κατεύθυνση, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός μίλησε για τη μετάβαση από μια Περιφέρεια που χαρακτηρίζεται ως «τρωτή» σε μια έτοιμη Περιφέρεια, ικανή να αντιμετωπίσει φαινόμενα κλιματικής κρίσης. «Στόχος μας είναι η μετάβαση από μια εύθραυστη σε μια έτοιμη, αν όχι ανθεκτική Περιφέρεια», τόνισε, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και της τουριστικής ταυτότητας.

Κλείνοντας, ο περιφερειάρχης έδωσε σαφές κοινωνικό στίγμα: «Η δίκαιη ανάπτυξη δεν είναι μόνο έργα υποδομής· είναι και κοινωνική δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες, στήριξη των πιο ευάλωτων περιοχών και ομάδων. Η ανάπτυξη που επιδιώκουμε είναι δίκαιη, συμπεριληπτική με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες του» υπογράμμισε.