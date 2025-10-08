Ο Τατούλης για ποδηλατόδρομο στο σιδηροδρομικό δίκτυο

«Πρωτοφανής προσβολή και απαξίωση απέναντι στους αυτοδιοικητικούς φορείς αποτελεί η απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο μήκους 244 χλμ., της γραμμής Μέγαρα – Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα.»

Αυτό υποστηρίζει η Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη σε ανακοίνωση στη συνέχεια της οποίας αναφέρονται τα εξής: «Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανέθεσε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) την ευθύνη για την επιλογή αναδόχου μελέτης ύψους 3,5 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την καταστροφή της σιδηροδρομικής γραμμής, το θάνατο της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου και την αποδόμηση μιας εθνικής υποδομής για την οποία έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί καμία μελέτη σκοπιμότητας.

Η παράταξη μας ως Περιφερειακή Αρχή είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου ως τουριστικού τρένου, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης ( ETH Zurich) και μια από τις κορυφαίες διεθνώς προσωπικότητες για τα σιδηροδρομικά δίκτυα κ. Bernd Scholl.

Πραγματοποιήθηκαν μάλιστα συναντήσεις σε Ζυρίχη και Τρίπολη παρουσία εκπροσώπων του ΟΣΕ της ΓΑΙΑΟΣΕ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), του κ. Scholl και των συνεργατών του για να αποκτήσει η Πελοπόννησος ένα τουριστικό cluster, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια βιώσιμη, ανταγωνιστική επενδυτική πρόταση.

Δυστυχώς μετά το 2019 για επτά (7) ολόκληρα χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα προς υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο απαράδεκτο γεγονός η Περιφερειακή Αρχή του κ. Πτωχού να δηλώνει πλήρη άγνοια και η Κυβέρνηση να θέλει να καταργήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου.

Αυτό το οποίο προκαλεί πολλά ερωτηματικά είναι η εμπλοκή του ΤΕΕ σε αυτήν την διαδικασία, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια το ΤΕΕ αντί να αποτελεί ένα θεσμικό όργανο για τις διεκδικήσεις του τεχνικού κόσμου, έχει μετατραπεί σε ανάδοχο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η Αυτοδιοίκηση στέκεται ουραγός και υπογράφει μνημόνια χωρίς περιεχόμενο για να δικαιολογήσει την νομιμότητα της διαδικασίας και της ανάθεσης έργων στο ΤΕΕ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι «έξυπνες» γέφυρες, οι «έξυπνες» διαβάσεις, οι «έξυπνοι» φωτισμοί, τα όποια θεωρούμε ότι θα είναι τα επόμενα νέα σκάνδαλα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαία Εισαγγελέα.

Η παράταξη μας θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει άμεση ανατροπή στο ζήτημα της κατάργησης του σιδηρόδρομου και ακύρωση κάθε διαδικασίας για την κατασκευή ποδηλατοδρόμου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στην προηγουμένη συνεδρίαση αποφάσισε την συζήτηση του θέματος και για το λόγο αυτό αποστείλαμε έγγραφο προς τον πρόεδρο με την ένδειξη του κατεπείγοντος, ελπίζοντας πως θα αντιληφθεί ότι η συνεδρίαση πρέπει να γίνει εντός της τρέχουσας εβδομάδας!»