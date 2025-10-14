Μάκαρης για Περιφέρεια Πελοποννήσου: “Πλήρης απουσία στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων”

Ο κ. Μάκαρης επισήμανε ότι «οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας – όμως αυτή η ραχοκοκαλιά πάσχει βαρέως», κατηγορώντας την Περιφερειακή Αρχή ότι χρηματοδοτεί αποκλειστικά μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα, αφήνοντας εκτός στήριξης τη μεγάλη πλειονότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων της Πελοποννήσου.

Ακολουθεί ολόκληρο το δελτίο Τύπου της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος»: « Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης συμμετείχε στη διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΠΟΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 11/10/2025 στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, με θέμα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη Μεσσηνία και συνολικά στην Πελοπόννησο.

Οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι αυτοαπασχολούμενοι της περιοχής μας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας – όμως αυτή η ραχοκοκαλιά πάσχει βαρέως. Και για να το πούμε με ιατρικούς όρους, έχει υποστεί πολλαπλά “κατάγματα”: από την ακρίβεια, τη φορολογική επιβάρυνση, την ηλεκτρονική γραφειοκρατία, την έλλειψη ρευστότητας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα. Επιπλέον, οι τράπεζες όχι μόνο δεν διευκολύνουν τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων, αλλά συχνά τις απομυζούν με υπέρογκες προμήθειες, τόκους και αποκλεισμούς από τη χρηματοδότηση. Η πρόσβαση σε κεφάλαια και δανεισμό έχει γίνει προνόμιο των λίγων, ενώ οι χιλιάδες επαγγελματίες της περιφέρειας μένουν εκτός τραπεζικού συστήματος, χωρίς ουσιαστικά εργαλεία επιβίωσης και ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ενεργειακό κόστος, που έχει εκτοξευθεί για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, πλήττοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Το πρόγραμμα «Απόλλων» που εξήγγειλε θριαμβευτικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατόπιν δικής μας προτάσεως, θα προωθούσε τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και θα προσέφερε ουσιαστική ανακούφιση μέσω μείωσης του κόστους ενέργειας, δυστυχώς δεν εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης - μια χαμένη ευκαιρία για μια πιο δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.

Ο Μανώλης Μάκαρης τόνισε ότι έχουμε φέρει ως παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» το ζήτημα των μικρομεσαίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, επισημαίνοντας πως η σημερινή Περιφερειακή Αρχή χρηματοδοτεί αποκλειστικά μεγάλες επιχειρήσεις, μέσω προγραμμάτων που αφορούν επενδυτικά σχέδια από 600.000 έως 5.000.000 ευρώ, αφήνοντας εκτός στήριξης τη μεγάλη πλειοψηφία των πολύ μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν το κύριο παραγωγικό και κοινωνικό κύτταρο της Πελοποννήσου. Όπως έγινε γνωστό το συγκεκριμένο επενδυτικό κονδύλι υπερκαλύφθηκε μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις αφήνοντας έξω τις μικρές και μεσαίες. Η σύγκριση με την Περιφέρεια Αττικής είναι αποκαλυπτική: εκεί έχει ήδη ανακοινωθεί πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2021–2027) που ενισχύει πολύ μικρές επιχειρήσεις με ποσά από 30.000 έως 200.000 ευρώ, δίνοντας προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και την απασχόληση. Αυτό ακριβώς το μοντέλο θα πρέπει να ακολουθήσει και η Πελοπόννησος.

Ο επικεφαλής της «Πρώτα η Πελοπόννησος» εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα της ΠΟΕΕ για άμεση επαναπροκήρυξη δύο κρίσιμων προγραμμάτων του προηγούμενου ΕΣΠΑ (2014–2020), που είχαν αποδειχθεί ουσιαστικά εργαλεία ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας:

Πρόγραμμα 3.a.2.2.2: «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών».

Πρόγραμμα 2.b.2.3: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού».

Τα δύο αυτά προγράμματα, όπως υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων, πρέπει να επανενταχθούν άμεσα στο νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021–2027, ώστε να δοθεί ανάσα στις τοπικές επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου.

«Η μικρή επιχείρηση είναι η ζωντανή ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Πελοποννήσου. Η Περιφερειακή Αρχή δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτοχη τον μαρασμό της. Οφείλει να επαναφέρει προγράμματα στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, να αξιοποιήσει κοινωνικά δίκαια τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και να δώσει πραγματική ώθηση στην τοπική αγορά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Μάκαρης.

Η Περιφερειακή Παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά δίπλα στους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της περιοχής, μεταφέροντας τις αγωνίες και τις προτάσεις τους σε κάθε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και διεκδικώντας μια οικονομία δίκαιη, βιώσιμη και ανθρώπινη».