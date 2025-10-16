Η γαστρονομία της Πελοποννήσου παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, η βραδιά γευσιγνωσίας «Gastronomic Heritage of the Peloponnese», όπου η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε στο ευρωπαϊκό κοινό τη γαστρονομική της ταυτότητα και τον αυθεντικό πλούτο των τοπικών προϊόντων της.

Σε ένα περίπτερο που ξεχώρισε, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη γη, τους ανθρώπους και τις γεύσεις της Πελοποννήσου. Εκατοντάδες συμμετέχοντες – ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι περιφερειών και θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – επισκέφθηκαν το περίπτερο και δοκίμασαν προϊόντα ΠΟΠ, εξαιρετικά ελαιόλαδα, κρασιά, μέλι και παραδοσιακά γλυκίσματα που αναδεικνύουν την ποιότητα και τη δημιουργικότητα της τοπικής παραγωγής.

Παράλληλα, στο εκθεσιακό τμήμα της διοργάνωσης παρουσιάστηκε το εμβληματικό έργο «Vamvakou Revival – Establishment and Operation of a Business Incubator», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021–2027 και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς, η οποία υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η αναβίωση της Βαμβακούς αποτελεί πρότυπο αναζωογόνησης ενός ορεινού χωριού με επίκεντρο τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την καινοτομία, την αγροδιατροφή, την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, που παρευρέθηκε στη διοργάνωση, δήλωσε: «Η Πελοπόννησος έχει τη δύναμη να συνδέει το παρελθόν με το μέλλον – τη γεύση με την ανάπτυξη, την παράδοση με την καινοτομία. Με τις πρωτοβουλίες μας προβάλλουμε μια σύγχρονη, εξωστρεφή Περιφέρεια που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, επενδύει στους ανθρώπους της και δημιουργεί προοπτικές για την επόμενη μέρα. Από τη γαστρονομία μέχρι την αναγέννηση των ορεινών μας κοινοτήτων, χτίζουμε ένα ενιαίο αφήγημα προόδου και ταυτότητας για ολόκληρη την Πελοπόννησο».