Η εγκατάλειψη της Ανατολικής Πυλίας συνεχίζεται

Διαβάσαμε για πληροφορίες που αναφέρουν την πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας να κλείσει το κατάστημα της Κορώνης. Αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για την Ανατολική Πυλία — μια περιοχή με ιστορία και προοπτικές, που όμως συστηματικά υποβαθμίζεται τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Εθνική Τράπεζα, ωστόσο υπάρχει ανησυχία ότι το κατάστημα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνεται στο νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικτύου.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο αυτό θα οδηγήσει χιλιάδες κατοίκους και επαγγελματίες να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για μια απλή συναλλαγή.

Αυτό δεν είναι «εξορθολογισμός» — είναι κοινωνική εγκατάλειψη.

Ολόκληρη περιοχή χωρίς Κέντρο Υγείας και χωρίς σταθμό ΕΚΑΒ

Η Ανατολική Πυλία είναι σήμερα η μόνη περιοχή της Μεσσηνίας χωρίς Κέντρο Υγείας, ενώ δεν διαθέτει ούτε σταθμό ΕΚΑΒ. Διαθέτει δε ασθενοφόρο μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι κάτοικοι της Κορώνης, της Χαρακοπιού, της Χρυσοκελλαριάς, του Βασιλιτσίου, της Νέας Κορώνης, της Λογγάς , των Χράνων και των γύρω χωριών αναγκάζονται να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για να βρουν επείγουσα ιατρική φροντίδα ή για να διακομιστούν σε περίπτωση ανάγκης.

Η καθυστέρηση στην άφιξη ασθενοφόρου μπορεί να αποδειχθεί μοιραία — και έχουν υπάρξει περιστατικά που το επιβεβαιώνουν. Πρόκειται για ανισότητα στην πρόσβαση στην υγεία που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Ο δρόμος Ριζόμυλος – Κορώνη: το έργο που δεν τελειώνει ποτέ

Στην ίδια κατεύθυνση εγκατάλειψης έρχεται να προστεθεί και το «αιώνιο» έργο του δρόμου Ριζόμυλος – Κορώνη. Ένα έργο που εξαγγέλλεται επί δεκαετίες, αλλά δεν ολοκληρώνεται ποτέ, παρά τις υποσχέσεις, τις μελέτες και τις επαναλαμβανόμενες φωτογραφίες με υπουργούς και αξιωματούχους. Η δε σήραγγα παράκαμψης του Πεταλιδίου «προχωράει» με ρυθμούς χελώνας με άγνωστο χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης. Ο δρόμος αυτός είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των κατοίκων και την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσής του σημαίνει ατυχήματα, απομόνωση και απώλεια ευκαιριών.

Η Ανατολική Πυλία δικαιούται σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, όχι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Ένα διοικητικό λάθος με βαρύ κόστος

Η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει πόσο λανθασμένη ήταν η μη δημιουργία του Δήμου Ανατολικής Πυλίας, που θα αποτελούσε τη φυσική διοικητική συνέχεια και θα μπορούσε να σχεδιάζει και να διεκδικεί έργα για τις δικές της ανάγκες.

Αντί αυτού, δύο υπερμεγέθεις δήμοι, που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις απομακρυσμένες κοινότητες, έχουν αφήσει την Ανατολική Πυλία χωρίς υπηρεσίες, χωρίς έργα και χωρίς φωνή.

Οι τράπεζες που σώθηκαν με θυσίες του λαού, τώρα εγκαταλείπουν τον λαό

Οι ίδιες αυτές τράπεζες που σήμερα αποχωρούν από την ύπαιθρο διασώθηκαν με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Οφείλουν να τηρήσουν την κοινωνική τους ευθύνη και να διατηρούν παρουσία σε περιοχές που εξυπηρετούν ευάλωτους πληθυσμούς και επαγγελματίες της περιφέρειας.

Καλούμε τους κατοίκους, τους τοπικούς φορείς και συλλόγους αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού όπως και τους βουλευτές του νομού να πάρουν ξεκάθαρη θέση επί αυτών των ζητημάτων. Η Ανατολική Πυλία δεν ζητά προνόμια ζητά δικαιοσύνη, υποδομές και σεβασμό.