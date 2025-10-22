Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση τουρισμού στη Βιέννη: Στο επίκεντρο η αύξηση πτήσεων για Καλαμάτα

Η αποστολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε επαφές με ανώτατα στελέχη των Austrian Airlines και Edelweiss, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου Καλαμάτας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η αύξηση της συχνότητας των πτήσεων και η διεύρυνση των πτητικών προγραμμάτων προς και από την Καλαμάτα, που τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε σημαντική πύλη εισόδου για τον τουρισμό της Νότιας Ελλάδας.

Φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν από Βιέννη για Καλαμάτα τουλάχιστον 4 εβδομαδιαίες τακτικές πτήσεις (2 της Austrian Airlines και 2 της Ryanair) και από Ίνσμπρουκ για Καλαμάτα 1 πτήση την εβδομάδα. Μέχρι και το Σεπτέμβριο είχαν αφιχθεί στον Αερολιμένα Καλαμάτας 11.476 επιβάτες πτήσεων από την Αυστρία (7,5% του συνόλου των επιβατών.

Η εκδήλωση, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αυστρία, συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της αυστριακής τουριστικής αγοράς, ταξιδιωτικούς πράκτορες και στελέχη αεροπορικών εταιρειών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία Γεώργιος Ηλιόπουλος και η διευθύντρια του ΕΟΤ Αυστρίας Σταυρούλα Σκαλτσή, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μηχελόγγονας δήλωσε ότι στόχος είναι η στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, προκειμένου να αυξηθεί ο όγκος των επιβατών και να επεκταθούν τα πτητικά προγράμματα. Όπως ανέφερε, «μέσα από τις στοχευμένες συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, αναμένονται θετικές εξελίξεις για τη σεζόν του 2026».

Θ.Λ.