Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου: Αποφάσεις για σημαντικά θέματα

Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου, με θέματα που αφορούσαν έργα οδικής ασφάλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας, δακοκτονίας και πολιτισμού.

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκαν πρακτικά διαγωνισμών μέσω των οποίων οριστικοποιούνται ανάδοχοι σε τρεις από τις πέντε περιφερειακές ενότητες για παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια, τον καθαρισμό ρεμάτων και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Η Περιφέρεια διατηρεί ενεργές εργολαβίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα φαινόμενα και έκτακτες ανάγκες.

Εγκρίθηκε επίσης δέσμευση χρηματοδότησης ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία κατανέμονται ισόποσα για την περαιτέρω αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και για καθαρισμούς ποταμών και ρεμάτων, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο πεδίο της δακοκτονίας, κηρύχθηκε έκπτωτος ανάδοχος στη Λακωνία για την παγιδοθεσία, λόγω παρέκκλισης από τους όρους της σύμβασης, ενώ αποφασίστηκε η προώθηση επειγουσών διαδικασιών για την επιλογή νέων αναδόχων και τη λειτουργία τριών σημείων ελέγχου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στις εισόδους Αρκαδίας και Μεσσηνίας. Παράλληλα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση για τη δημιουργία επιπλέον σημείου ελέγχου στα διόδια Σπαθοβουνίου, ώστε να ενισχυθεί η προληπτική θωράκιση.

Εγκρίθηκε ακόμη πίστωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη στη Ζάτουνα και για το 2026, καθώς ο πολιτιστικός χώρος παρουσιάζει σταθερή επισκεψιμότητα και συμβάλλει στον εμπλουτισμό της τοπικής ταυτότητας.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος δήλωσε: «Συνεχίζουμε με συνέπεια το σχέδιο που έχει χαράξει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, για μια Περιφέρεια περισσότερο ασφαλή, θωρακισμένη και λειτουργική. Με τις σημερινές αποφάσεις ενισχύουμε την οδική ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα και υποστηρίζουμε πολιτιστικούς χώρους που προσφέρουν αξία στις τοπικές κοινωνίες».

