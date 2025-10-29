Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για την Ανατολική Πυλία

Το μεγαλύτερο και ουσιαστικό αγαθό που έχει ο άνθρωπος είναι η υγεία, η οποία είναι τόσο απαξιωμενη τα τελευταία 20 χρόνια στην Ανατολική Πυλία, από την Κορώνη ως τους Χρανους Μεσσήνης. Οι υποδομές της σε πλήρης εγκατάλειψη,το ιατρικό προσωπικό χωρίς καμία βοήθεια, νοσηλευτικό προσωπικό ούτε κουβέντα, διακομιδή είδος πολυτελείας για την περιοχή μας.

Μια ζώνη της Μεσσηνίας με πλούσια τουριστική αξία, με ιστορικό και πολιτιστικό θησαυρό,με αστείρευτη ομορφιά να στερείται αυτό το πολύτιμο αγαθό,της υγείας;

Δύο πρώην δήμοι Κορώνης και Αίπειας με μόνιμο πληθυσμό 7.000 περίπου, όπου πολλαπλασιάζεται τους θερινούς μήνες και με πλούσια επενδυτική αξία,τα περιφερειακά της ιατρεία να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του υγειονομικού κανονισμού όπως έλλειψη ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και οι εφημερίες του περιφερειακού ιατρείου Λογγας να είναι χωρίς σχέδιο λειτουργιας λόγω ελλείψεως ιατρικού προσωπικού όπου πολλές μέρες είναι κλειστό. Το περιφερειακό ιατρείο Κορώνης λειτουργεί ως την 13:30 μετά, ο φόβος απουσίας ουσιαστικής υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης σημαντική η έλλειψη- ύπαρξη σταθμού ΕΚΑΒ, μία απαραίτητη και επιτακτική ανάγκη λόγω των τραγικών και πολλών περιστατικών τα τελευταία χρόνια όπου έχει τεθεί με πολλούς τρόπους προς κάθε κατεύθυνση αυτό το φλέγον ζήτημα!!! Αναγκαία η ύπαρξη εξοπλισμένου σταθμού ΕΚΑΒ με αύξηση ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού ταυτόχρονα και με διοικητική υποστήριξη. Η χιλιομετρική απόσταση περιχώρων και εδρών των πρώην δήμων με το νοσοκομείο Καλαμάτας από μόνη της καθιστά την προσθήκη της μόνιμης παρουσίας μέσων διακομιδης ιδιαίτερα απαραίτητη.

Οι υποσχέσεις από κυβερνητικούς παράγοντες, περιφέρεια και κάθε υπεύθυνου έχουν μείνει ανεκπλήρωτες με τα άσχημα, όπου σε πολλές περιπτώσεις γεγονότα , τροχαία , παθολογικά κ.α να έχουν τραγική κατάληξη. Οι υποσχέσεις περιορίζονται στους 2,5 μηνες παρουσία ενός ασθενοφόρου το καλοκαίρι όπου περιφέρεται χωρίς στέγη.

Εμείς στην Ανατολική Πυλία δεν είμαστε επαίτες , απαιτούμε και διεκδικούμε αυτό που προβλέπει ο υγειονομικός κανονισμός , αυτό που το σύνταγμα αναφέρει για την προστασία και υγειονομική φροντίδα των πολιτών του. Οι εισφορές όλων μας απαιτεί την δίκαιη αντιμετώπιση των πολιτών, των επισκεπτών και όλων των ανθρώπων στην περιφέρεια. Η δημόσια υγεία χρειάζεται μία εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου ,με περισσότερους και καλά αμοιβομενους ιατρούς, με αξιόλογους χώρους εργασίας και στέγασης, με προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού με διοικητικό προσωπικό και οδηγών ΕΚΑΒ. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από την εποχή του Covid προσφέρει φροντίδα με ηρωισμό και άνισο αγώνα!!

Ας δοθεί χωρίς υποσχέσεις και με υπόγειες διαδρομές λύση στο μείζον αυτό πρόβλημα που αφορά τους γονείς μας, τα παιδιά μας, εμάς και όλους τους πολίτες.

Η ίδρυση μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ, παράλληλα πλήρης εξοπλισμένο και τα περιφερειακά ιατρεία εξοπλισμένα επίσης θα είναι δικαίωση για τους ανθρώπους που χάθηκαν η βρέθηκαν σε κίνδυνο από τις παραπάνω ελλείψεις

Γιάννης Ζουζούνης

Μέλος Περιφερειακής παράταξης “Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής”