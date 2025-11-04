Πελοπόννησος: Κεφαλογιάννης με Πτωχό για πρόληψη φυσικών κινδύνων

Τη σημασία της ετοιμότητας, του συντονισμού και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων υπογράμμισαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά τη συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στην Τρίπολη.

Η σύσκεψη, που έγινε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου με πρωτοβουλία του υπουργείου, είχε ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας ενόψει της χειμερινής περιόδου και τη συζήτηση για τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου.

Ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερου συντονισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων, τονίζοντας ότι «στόχος είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο τους επόμενους μήνες». Ευχαρίστησε την Περιφέρεια, τους δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία κατά τη θερινή περίοδο, σημειώνοντας ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενισχύεται κάθε χρόνο.

Έδωσε έμφαση στην ανάγκη σαφούς κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφερειών και Δήμων, στη διαρκή επικαιροποίηση των λιστών κρίσιμων υποδομών και στη χρήση των επίσημων προγνώσεων της ΕΜΥ. «Η αποτελεσματική συνεργασία όλων –Περιφερειών, Δήμων, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΣΕ και παραχωρησιούχων– αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδιασμού και την άμεση ανταπόκριση σε κάθε κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός καλωσόρισε τον υπουργό και επεσήμανε ότι η Πελοπόννησος, ως ιδιαίτερα ευάλωτη Περιφέρεια, εργάζεται με συνέπεια για να ενισχύσει την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή της ικανότητα. Όπως ανέφερε, η συνεργασία με το υπουργείο είναι εξαιρετική, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής δράσης: «Στις δύσκολες στιγμές κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του· νικητής είναι αυτός που λειτουργεί συντονισμένα, με συνεργασία και ετοιμότητα».

Ο περιφερειάρχης ενημέρωσε ότι οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και συντήρησης αντιπλημμυρικών υποδομών έχουν προχωρήσει σε πολύ καλό επίπεδο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εγκατάσταση 35 νέων υδατοδεξαμενών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, οι βουλευτές Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη και Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο γενικός διευθυντής Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος Βαγγέλης Γκουντούφας, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, ο περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Λάμπρος Τζούμης, ο γενικός επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Π.Σ. Χρήστος Πλατάς, ο συντονιστής επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, υποστράτηγος Π.Σ. Βασίλειος Σολδάτος, ο διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, αρχιπύραρχος Ανδρέας Καπουράλος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διοικητές πυροσβεστικών υπηρεσιών νομών και πόλεων, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των δασαρχείων, των παραχωρησιούχων εταιρειών αυτοκινητοδρόμων, καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών φορέων.