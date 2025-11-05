Σύσκεψη για τις πλημμύρες στη ΒΙΠΕ Καλαμάτας

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης και ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο υπεύθυνος της διοίκησης της ΒΙΠΕ Τηλέμαχος Σωτηρόπουλος, ο διευθυντής του ΓΟΕΒ Παμίσου Κωνσταντίνος Χρυσανθακόπουλος, καθώς και ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Θεόδωρος Γιαννόπουλος με υπηρεσιακούς παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε διεξοδικά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε και διαπιστώθηκε ότι το πλημμυρικό φαινόμενο προήλθε από την άνοδο της στάθμης της αποστραγγιστικής τάφρου Στρογγυλής, με αποτέλεσμα την είσοδο νερού στο έργο εξόδου του τεχνικού απορροής των ομβρίων της ΒΙΠΕ. Το γεγονός αποδίδεται στις μικρές υψομετρικές διαφορές μεταξύ της τάφρου και του δικτύου απορροής, καθώς και στο ότι η τάφρος αποστραγγίζει μεγάλη εδαφική επιφάνεια.

Αποφασίστηκε να εφαρμοστεί πιλοτικά η λύση κλεισίματος της εξόδου των ομβρίων μέσω αυτοματισμού, όταν ανεβαίνει η στάθμη της τάφρου, ενώ παράλληλα προτάθηκε η παροχέτευση των ομβρίων από μικρό εδαφικό τμήμα της ΒΙΠΕ να κατευθυνθεί διαφορετικά, με την κατασκευή μικρού τεχνικού έργου. Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα παρακολουθούν από κοινού τη λειτουργία των προτεινόμενων παρεμβάσεων και θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα μετά την επόμενη περίοδο βροχοπτώσεων.