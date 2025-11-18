Δράση ενημέρωσης για την παιδική παχυσαρκία στην Τρίπολη

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από τη γενική διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον δήμο Τρίπολης και πλήθος φορέων, με στόχο την προώθηση υγιεινών συνηθειών από την παιδική ηλικία. Κατά τη διάρκεια της δράσης τα παιδιά συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί από ειδικούς, ενώ γονείς και συνοδοί ενημερώθηκαν για βασικούς άξονες πρόληψης.

Στο επίκεντρο των παρουσιάσεων βρέθηκαν η ισορροπημένη διατροφή, η σωματική άσκηση, ο περιορισμός της υπερβολικής χρήσης οθόνης και ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά ζητήματα δημόσιας υγείας διεθνώς και στη χώρα μας, με τα ποσοστά να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ενημέρωση από την πρώιμη ηλικία.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος δήλωσε ότι η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τον δήμο Τρίπολης, το Επιμελητήριο Αρκαδίας και φορείς της περιοχής, θα συνεχίσει δράσεις που στηρίζουν τις οικογένειες, ενισχύουν τη γνώση και καλλιεργούν υγιείς συνήθειες, σημειώνοντας πως «η πρόληψη δεν είναι επιλογή — είναι ευθύνη».