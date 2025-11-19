Μελέτη αποκατάστασης δρόμου Αλεποχώρι – Σχίνος

Η σύμβαση αφορά την άρση της επικινδυνότητας στο οδικό τμήμα που έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια από κατολισθήσεις και διάβρωση του παραλιακού πρανούς. Το έργο, προϋπολογισμού 430.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών – τοπογραφικής, οδοποιίας, υδραυλικής, γεωλογικής και γεωτεχνικής – από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας χαρακτήρισε τη σύμβαση «ουσιαστικό βήμα» για την προώθηση ενός κρίσιμου έργου, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί εναλλακτική δίοδο της εθνικής οδού και έχει δεχθεί μεγάλα φορτία από ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως είπε, η θωράκιση του παραλιακού μετώπου είναι αναγκαία για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η σύμβαση αποτελεί «ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια δίνει προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν υποδομές και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα ευχαρίστησε το υπουργείο και τον δήμο για τη συνεργασία.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τόνισε ότι η ολοκλήρωση των μελετών θα δημιουργήσει το απαραίτητο υπόβαθρο για την υλοποίηση ενός δρόμου με ιδιαίτερη σημασία για μόνιμους κατοίκους και τουριστική κίνηση. Υπογράμμισε επίσης ότι η συνεργασία των δύο Περιφερειών και των αρμόδιων φορέων «αποδεικνύει ότι η Πολιτεία μπορεί να δίνει λύσεις σε κρίσιμα και διαχρονικά προβλήματα».

Ο δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης χαρακτήρισε τη σύμβαση «σημαντικό ορόσημο» για την περιοχή και ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους για τη συμβολή τους.

Στην υπογραφή παρευρέθηκαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Θοδωρής Κουναδέας, η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πισίων Δημήτρης Λάμπρου.