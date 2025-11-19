Τατούλης για υποβάθμιση 11ου Συντάγματος Πεζικού Τρίπολης

Την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υποβάθμιση του 11ου Συντάγματος Πεζικού Τρίπολης σε τάγμα εκπαίδευσης εκφράζει η περιφερειακή παράταξη «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην Αρκαδία και στην ιστορική ταυτότητα της Τρίπολης.

Σύμφωνα με την παράταξη, η απόφαση του υπουργείου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία σειρά δημόσιων υπηρεσιών και δομών έχουν συρρικνωθεί ή απομακρυνθεί από την περιοχή, γεγονός που – όπως αναφέρεται – εντείνει το αίσθημα υποβάθμισης στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το στρατόπεδο έχει διαχρονικά κομβικό ρόλο στην Πελοπόννησο και αποτελεί σημείο αναφοράς για την εθνική μνήμη.

Η παράταξη υπενθυμίζει ότι στο προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου ζήτησε την έκδοση ψηφίσματος καταγγελίας της απόφασης, πρόταση η οποία – σύμφωνα με το δελτίο τύπου – δεν συζητήθηκε, καθώς η συνεδρίαση έκλεισε χωρίς σχετική απόφαση. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «αμηχανία» της πλειοψηφίας και για άρνηση να τοποθετηθεί απέναντι στην κυβερνητική επιλογή.

Η «Νέα Πελοπόννησος» τονίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί την ανατροπή της απόφασης, καλώντας τους αρμόδιους υπουργούς «να αντιληφθούν το μέγεθος της αντίδρασης των Αρκάδων» και να λάβουν υπόψη – όπως σημειώνεται – τις ανάγκες της περιοχής.

Τέλος, η παράταξη επικρίνει τη στάση της περιφερειακής αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν υπερασπίζεται επαρκώς τα συμφέροντα της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της υπουργικής απόφασης.