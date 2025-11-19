eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τατούλης για υποβάθμιση 11ου Συντάγματος Πεζικού Τρίπολης

Τατούλης για υποβάθμιση 11ου Συντάγματος Πεζικού Τρίπολης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υποβάθμιση του 11ου Συντάγματος Πεζικού Τρίπολης σε τάγμα εκπαίδευσης εκφράζει η περιφερειακή παράταξη «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην Αρκαδία και στην ιστορική ταυτότητα της Τρίπολης.

Σύμφωνα με την παράταξη, η απόφαση του υπουργείου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία σειρά δημόσιων υπηρεσιών και δομών έχουν συρρικνωθεί ή απομακρυνθεί από την περιοχή, γεγονός που – όπως αναφέρεται – εντείνει το αίσθημα υποβάθμισης στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το στρατόπεδο έχει διαχρονικά κομβικό ρόλο στην Πελοπόννησο και αποτελεί σημείο αναφοράς για την εθνική μνήμη.

Η παράταξη υπενθυμίζει ότι στο προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου ζήτησε την έκδοση ψηφίσματος καταγγελίας της απόφασης, πρόταση η οποία – σύμφωνα με το δελτίο τύπου – δεν συζητήθηκε, καθώς η συνεδρίαση έκλεισε χωρίς σχετική απόφαση. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «αμηχανία» της πλειοψηφίας και για άρνηση να τοποθετηθεί απέναντι στην κυβερνητική επιλογή.

Η «Νέα Πελοπόννησος» τονίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί την ανατροπή της απόφασης, καλώντας τους αρμόδιους υπουργούς «να αντιληφθούν το μέγεθος της αντίδρασης των Αρκάδων» και να λάβουν υπόψη – όπως σημειώνεται – τις ανάγκες της περιοχής.

Τέλος, η παράταξη επικρίνει τη στάση της περιφερειακής αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν υπερασπίζεται επαρκώς τα συμφέροντα της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της υπουργικής απόφασης.

