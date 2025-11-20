Μεσσηνία: Το 2027 ολοκληρώνονται τα έργα στο Διοικητήριο - Εξετάζεται η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ 120 θέσεων

Σε ορίζοντα διετίας τοποθετείται η ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του Διοικητηρίου Μεσσηνίας, ενώ παράλληλα προχωρούν οι σχεδιασμοί για την αξιοποίηση του παλιού αμφιθεάτρου με τη στέγαση του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Προσαρμογής και εξετάζεται —υπό προϋποθέσεις αλλαγής των μελετών— η δυνατότητα κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ 120 θέσεων.

Μετά την επιθεώρηση των εργασιών ανακατασκευής του Διοικητηρίου Μεσσηνίας, χθες το πρωί στην Καλαμάτα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας έχουμε καλέσει γιατί υπάρχει μία έντονη, αν θέλετε, επανεκκίνηση όλου του έργου, αφού πέρασε μια πολύ δύσκολη φάση με πολύ δύσκολες εργασίες, κυρίως για τη θεμελιώση. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αποκτήσει έναν ρυθμό ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες, συμπληρωματικές μελέτες οι οποίες χρειαζόντουσαν. Όπως ξέρετε, προέκυψε ένα μεγάλο θέμα με τη στατικότατα του κτηρίου. Όλα έχουν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες που μόλις είδατε αφορούν κυρίως την ενίσχυση του φορέα, οι οποίες θα συνεχιστούν για αρκετό καιρό. Και παράλληλα ωριμάζουν όλες οι υπόλοιπες ενέργειες, κυρίως για την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα έργο άρτιο και λειτουργικό. Το χρονοδιάγραμμα θα είναι περίπου στα 2 χρόνια από σήμερα. Οι βασικές εργασίες που θέλουν αρκετό χρόνο, είναι κυρίως εργασίες ενίσχυσης, οι οποίες θα συνεχίζονται ανά όροφο και κάθε όροφος , όταν παραδίδεται, θα αρχίζουν και όλες οι εργασίες εσωτερικής διαμόρφωσης.

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι, κυρίως η υπηρεσία, αλλά και όλοι μας — ό,τι μπορεί ο καθένας από τη δική του πλευρά. Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε ένα σύγχρονο διοικητήριο.

Έχουμε σκεφτεί όχι μόνο για τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και τον χώρο του παλιού αμφιθεάτρου, το οποίο είναι έξω από την εργολαβία. Είναι έξω από το έργο. Όπως γνωρίζετε, στην Καλαμάτα οργανώνουμε και ήδη έχει αρχίσει να μπαίνει σε λειτουργία το Παρατηρητήριο Κλιματικής Προσαρμογής. Ο χώρος μέσα στον οποίο φαίνεται θολά από αυτά τα πράγματα — παράλληλα θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα θα γίνει στο χώρο ακριβώς δίπλα στο αμφιθέατρο. Είναι μια προμελέτη η οποία ολοκληρώνεται και θα προχωρήσουμε σε διαδικασία ένταξης και δημοπράτησης με τον τρόπο της μελέτης – κατασκευής».

Απαντώντας σε ερώτηση για την προοπτική κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ ανατολικά του διοικητηρίου ο κ. Πτωχός είπε: «Ο χώρος όπως σας έχω πει και από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, είναι δεσμευμένος αυτή τη στιγμή από τις αρχικές μελέτες, όπως είχαν δημοπρατηθεί. Αναφέρομαι κυρίως στις εγκαταστάσεις που χρειάζεται η γεωθερμία , για να μπορέσουμε να εξεταστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο τού να γίνει υπόγειο πάρκινγκ πρέπει να αλλάξουμε τις μελέτες και δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, θα θέλαμε να το κάνουμε. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Αν καταφέρουμε να αλλάξουμε τη μελέτη μέσα στο έργο, μέσα στο διαγωνισμό — ήδη έχουμε, χωρίς να διακινδυνεύσουμε κάτι άλλο θα εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις συμπληρωματικές εργασίες ο περιφερειάρχης δήλωσε «Είπα ότι, αν χρειαστεί, κάνεις τις τροποποιητικές μελέτες. Ολοκληρώνεται και η αναγκαία συμπληρωματική χρηματοδότηση.

Έχει πάρει ήδη έγκριση (σ.σ. η συμπληρωματική χρηματοδότηση) από το Ελεγκτικό Συνέδριο και απομένει η υπογραφή από τον υπουργό».

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν προβλέπονταν οι συμπληρωματικές εργασίες στην αρχική μελέτη με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο ο κ. Πτωχός απάντησε: «Σε κάθε έργο, το οποίο είναι υφιστάμενο μπορούν να προκύψουν ανάγκες κατά τη διάρκεια των εργασιών. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε αυτό το γεγονός. Κάθε υφιστάμενο κτήριο μπορεί να βγάλει εργασίες οι οποίες να είναι πολύ πιο απαιτητικές και πολύ πιο δαπανηρές. Όπως συνέβη και εδώ. Αυτό είναι όλο, από εκεί ξεκινάμε. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ολοκληρώσουμε, πάντα στο πλαίσιο που μας δίνει και ο νόμος και οι δυνατότητες που έχουμε από αυτόν».

Ο κ. Πτωχός όταν ρωτήθηκε αν «η χρήση του χώρου θα είναι αποκλειστικά για τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας» απάντησε: Το κτήριο έχει πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια. Νομίζω υπερκαλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας. Οπότε θα αναζητηθούν και άλλες χρήσεις, οι οποίες ενδεχομένως στο μέλλον να μπορέσουν να αποφέρουν και κάποιο είδους έσοδο στην Περιφέρεια. Μπορεί να έρθουν άλλες δημόσιες υπηρεσίες, άλλοι οργανισμοί, άλλοι φορείς — δεν το ξέρω ακόμα.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για τη χωρητικότητα του υπόγειου πάρκινγκ ο περιφερειάρχης διευκρίνισε: «Η προκαταρκτική μελέτη που έχουμε κάνει είναι περίπου για 120 εκατό θέσεις. Είναι μία προκαταρκτική μελέτη, αφορά δύο επίπεδα. Δεν είμαι ακόμα σε θέση να σας πω ότι μπορεί να προχωρήσει. Είναι πάντως σκέψη για να δούμε κάτι τέτοιο. Πρώτα από όλα αν είναι δυνατόν να γίνει».