Συνάντηση των εργαζομένων στις Π.Ε. Μεσσηνίας με τον Πτωχό

Συνάντηση του Συντονιστικού Οργάνου των πρωτοβάθμιων Συλλόγων Υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, παρουσία της προέδρου της ΟΣΥΑΠΕ Βέτας Πανουτσάκου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στην Τρίπολη, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ακολούθησε συνάντηση του Συντονιστικού με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, όπου εκτέθηκαν τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.

Οπως ανακοινώθηκε, σκοπός της συνάντησης ήταν η εδραίωση του συντονισμού των Σωματείων των Π.Ε., η συζήτηση των κοινών θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις Π.Ε. και η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσης για την αντιμετώπιση και λύση τους, στο πλαίσιο δράσης και διεκδίκησης που έχει αποφασιστεί από την Ομοσπονδία και τα Σωματεία, για το διάστημα Δεκέμβριος-Ιανουάριος.

Συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα, που αφορούν τους χαμηλούς μισθούς, την εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), την υποστελέχωση των υπηρεσιών και την σωστή κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού, την χορήγηση γάλακτος και των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), την αποτίμηση σε χρήμα των ΜΑΠ, όπου δεν έχουν αποδοθεί, την πληρωμή των υπερωριών και οδοιπορικών, τη δημιουργία κινήτρων στελέχωσης και παραμονής των υπαλλήλων, την μεταφορά των μαθητών και την επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας.

Η συνάντηση με τον περιφερειάρχη έγινε σε καλό κλίμα και ακολούθησε συζήτηση, ενώ δόθηκαν διευκρινίσεις για αρκετά θέματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, σύντομα το Συντονιστικό Όργανο των πέντε πρωτοβάθμιων Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα συνεδριάσει και θα εκτιμήσει την εξέλιξη των θεμάτων, που τέθηκαν στη συνάντηση με τον περιφερειάρχη και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειές του. Ταυτόχρονα θα ζητήσει να πραγματοποιηθεί συζήτηση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων.