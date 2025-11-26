Λύση για μετακίνηση μαθητών από Σπερχογεία και Αιθαία

Λύση στο πρόβλημα μετακίνησης μαθητών από Σπερχογεία και Αιθαία προς το σχολικό συγκρότημα Θουρίας δίνεται μετά τη συνάντηση που είχε χθες Τρίτη 25 Νοεμβρίου ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας Ιωάννη Κάντζα.

Το ζήτημα αφορά έξι μαθητές Λυκείου και είκοσι οκτώ μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι —σύμφωνα με τα έγγραφα του Γυμνασίου και Λυκείου Θουρίας— δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου περί αποστάσεων για τη χορήγηση μαθητικών δελτίων και δεν καλύπτονται από τις νομοθετικές εξαιρέσεις, καθώς υπάρχει τακτικό δρομολόγιο.

Ο αντιπεριφερειάρχης ζήτησε να δοθεί λύση, επισημαίνοντας ότι οι μαθητές δεν μπορούν να μετακινούνται με τα πόδια, αφού θα πρέπει να κινούνται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς πεζοδρόμιο και χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας.

Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ αναγνώρισε τη σοβαρότητα του θέματος, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να μηδενιστεί ο κίνδυνος για τους μαθητές που μετακινούνται καθημερινά από και προς το σχολείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ δεσμεύθηκε ότι η επιχείρηση θα αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών για όλο το σχολικό έτος, χωρίς κόστος για τους ίδιους και χωρίς επιβάρυνση για την Περιφέρεια.

Στο τέλος της συνάντησης, ο αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τη διοίκηση του ΚΤΕΛ για την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή αναδεικνύει την κοινωνική πλευρά της επιχείρησης.