Η κυκλοφοριακή μελέτη δεν έχει ακόμα ανατεθεί

Έγραφα σε αυτήν τη στήλη πριν από 3 χρόνια, στις 25 Νοεμβρίου 2022, με τίτλο “Η Καλαμάτα της προοπτικής χρειάζεται σχέδιο και πυξίδα”, για την απουσία κυκλοφοριακής μελέτης και για τα σοβαρά προβλήματα με τη στάθμευση:

Απέτυχε η προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας για τη μίσθωση ακινήτων - οικοπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στην πόλη, σε κρίσιμα σημεία της, για να λύσει το σοβαρό πρόβλημα της στάθμευσης. Μόνο µία προσφορά κατατέθηκε για την περιοχή του κέντρου. Η αποτυχία σημαίνει ότι η εικόνα της υποβάθμισης στο κέντρο και σε άλλα κρίσιμα σημεία της Καλαμάτας, µε τα αυτοκίνητα που θα κάνουν γύρους για να βρουν να παρκάρουν, που θα παρκάρουν στις γωνίες ή και στα πεζοδρόμια, θα συνεχιστεί. Η πόλη “πληρώνει” την έλλειψη σχεδίου και πυξίδας, την απουσία κυκλοφοριακής μελέτης που έπρεπε να προηγηθεί των αναπλάσεων στην Αναγνωσταρά, στην Κολοκοτρώνη, στην πλατεία της Υπαπαντής.

Το κακό είναι πως αντί για βελτίωση αναμένεται επιδείνωση της κατάστασης, καθώς έχει δρομολογηθεί η ανάπλαση της οδού 23ης Μαρτίου και η δημοτική αρχή έχει προτάξει τις αστικές αναπλάσεις σε δρόμους κεντρικών σημείων της πόλης, που θα μειώσουν δεκάδες νόμιμες θέσεις στάθμευσης.

Θα το τονίσουμε για μια ακόμα φορά: Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει µε τις αναπλάσεις, µε την επέκταση και τον εξωραϊσμό των πεζοδρομίων, αλλά είναι άδικο κι εγκληματικό για την πόλη να υλοποιούνται χωρίς σχέδιο, χωρίς μελέτη και πρόβλεψη για ουσιαστική απομάκρυνση του αυτοκινήτου από το κέντρο. Το ΣΒΑΚ προβλέπει νέες συγκοινωνιακές γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ κι επέκταση των ποδηλατοδρόμων. Οι προβλέψεις αυτές έπρεπε να προηγηθούν. Η Καλαμάτα της προοπτικής χρειάζεται σχέδιο και πυξίδα, για να αναπτυχθεί ορθολογικά και να αναβαθμίσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής της.

Τρία χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά, πέρα από θέσεις στάθμευσης στην Παραλία και τη διάνοιξη της Βουλγαροκτόνου. Αύριο στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας γίνεται παρουσίαση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Η κυκλοφοριακή μελέτη, όμως, δεν έχει ακόμα ανατεθεί.