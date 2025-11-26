Κυκλοφόρησε ο επετειακός δίσκος του Συλλόγου «Τέρψις» με έργα καλλιτεχνικών διευθυντών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.

Είναι πλέον διαθέσιμος για το κοινό από τον Σύλλογο «Τέρψις» και το το Ωδείο. Στο CD περιλαμβάνονται συνθέσεις των Γιώργου Κουρουπού, Μηνά Αλεξιάδη, Νίκου Ξανθούλη και Στάθη Γυφτάκη, ενώ συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Μεταξύ αυτών οι: Διονύσης Μαλλούχος (πιάνο), Νίκος Ξανθούλης (αρχαία λύρα), Χριστίνα Γιαννακοπούλου (σοπράνο), Κατερίνα Παλαιολόγου (σοπράνο), Μαρία Παπαπετροπούλου (πιάνο), Λουκάς Γεώργας (πιάνο), Βίκη Βασιλειάδη (φλάουτο), Αντώνης Κουφουδάκης (κιθάρα), Γεωργία Τσολάκη (βιολί), Αντώνης Μαζιώτης (βιολί), Σοφία Αναγνώστου (βιόλα), Διονύσης Κοτταρίδης (βιολοντσέλο), Ελένη Παπαδοπούλου (βιολί), Λυδία Παναγιωταρέα (βιολοντσέλο), Βασίλης Καβάγιας (τενόρος), Γιάννης Δίσκος (βαρύτονος), Αρτεμις Μπόγρη (μέτζο σοπράνο), Γιάννης Σαμπροβαλάκης (κλαρινέτο), Λορέντα Ράμου (πιάνο), Antoine Banville (κρουστά), Ελισάβετ Σκούρα (βιόλα) και Τάσος Αποστόλου (βαρύτονος).

Η επίσημη παρουσίαση του δίσκου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επετειακής συναυλίας, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, συγκεντρώνοντας πλήθος φίλων της μουσικής και υποστηρικτών του Ωδείου.