Εγκρίθηκε η καταβολή 10.947.609,50 ευρώ στην “Μορέας Α.Ε.”

Την καταβολή ποσού 10.947.609,50 ευρώ στον παραχωρησιούχο “Μορέας Α.Ε.”, για την πληρωμή της πρόσθετης επιδότησης λειτουργίας για την τρέχουσα περίοδο υπολογισμού που λήγει την 31η Αυγούστου 2025, ενέκρινε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Η απόφαση του υπουργού, όπως επισημαίνεται, στηρίχθηκε “στις διατάξεις του άρθρου 25.Α της σύμβασης παραχώρησης «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ 102/Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει”.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι “με το με αρ. πρωτ. MRS-20250721-205828/21.07.2025 (Δ17/123052/22.07.2025) έγγραφό του ο παραχωρησιούχος «Μορέας Α.Ε.» υπέβαλε την 40η πιστοποίηση αναφορικά με την καταβολή της πρόσθετης επιδότησης λειτουργίας περιόδου υπολογισμού που λήγει την 31η Αυγούστου 2025 (ποσού 10.947.609,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ζητά την έγκριση και πληρωμή της στον παραχωρησιούχο κατά τον χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 25.Α.6.3 της Σύμβασης Παραχώρησης (ήτοι την 27η .08.2025).

Μετά τον έλεγχο της Υπηρεσίας επί όλων των ανωτέρω υποβληθέντων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προκύπτει ότι : α) Το εκτιμώμενο έλλειμμα λογαριασμού εσόδων (PAS), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 25.Α.1 της Σ.Π., έως την τελευταία ημέρα της τρέχουσας περιόδου υπολογισμού, ήτοι την 31η Αυγούστου 2025, ανέρχεται σε 13.031.315,02 ευρώ.

Η υφιστάμενη διαφορά λειτουργικών δαπανών, όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 25Α.6.1 της Σ.Π. είναι μέγεθος θετικό και κατά συνέπεια δεν υπάρχει υπέρβαση λειτουργικών δαπανών (OCE).

Η διόρθωση (C), όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 25.Α.6.4 της Σ.Π. για την περίοδο υπολογισμού που έληξε την 28η Φεβρουαρίου 2025,ανέρχεται σε 4.202.597,68 ευρώ”.

Να υπενθυμίσουμε ότι στα τέλη Οκτωβρίου, με άλλη απόφασή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Δήμας είχε εγκρίνει την καταβολή ποσού 2.820.015,44 ευρώ στον παραχωρησιούχο “Μορέας Α.Ε.”, ως επιδότηση λειτουργίας για την εξάμηνη περίοδο από 3 Μαρτίου έως και 2 Σεπτεμβρίου.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφερόταν ότι “το σύνολο των άμεσων εσόδων του παραχωρησιούχου στην εξάμηνη περίοδο από 3.3.2025 έως και 2.9.2025 (ανέρχονται στο ποσό των 26.810.592,88 ευρώ), υπολείπεται του Ορίου Κινδύνου Κυκλοφορίας – Εσόδων (Ο.Κ.Κ.Ε.)”.