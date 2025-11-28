Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός στο 2ο Forum Πελοποννήσου

Στο 2ο Forum Πελοποννήσου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου στον Μυστρά, συμμετείχε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού και επίκουρος καθηγητής χρηματοοικονομικής λογιστικής του ΕΚΠΑ Θεόδωρος Κουναδέας παρουσίασε το θέμα «Χαρακτηριστικά και στρατηγικός ρόλος Αναπτυξιακών Οργανισμών: Η συνεισφορά τους στην επίτευξη πράσινης ανάπτυξης». Στην ομιλία του ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τον ρόλο τους στην προώθηση της πράσινης μετάβασης.

Στο Forum συμμετείχε επίσης ο Παναγιώτης Κρητικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος του 11ου Περιφερειακού Τμήματος Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα της λογιστικής μεταρρύθμισης του Δημοσίου και της μετάβασης των φορέων της γενικής κυβέρνησης στο Ενιαίο Λογιστικό Πλαίσιο Δεδουλευμένης Βάσης. Αναφέρθηκε ειδικά στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ ενόψει της εφαρμογής του νέου πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου συμμετέχει σε θεσμικούς διαλόγους και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.