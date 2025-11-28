Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προκήρυξη για αναβάθμιση του Σταδίου Καλαμάτας

Τη βελτίωση – αναβάθμιση των υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας και τα αποδυτήρια και τις κερκίδες του γηπέδου Πεταλιδίου περιλαμβάνει η πρώτη πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου που ανακοινώθηκε χθες στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η πρόσκληση αυτή αποτελεί την αφετηρία ενός ευρύτερου σχεδίου που θα επεκταθεί με επόμενες προκηρύξεις, ώστε να καλυφθούν –στο μέτρο του δυνατού– όλοι οι δήμοι και οι ανάγκες τους.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, μαζί με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού Γιάννη Μαντζούνη, υπογράμμισε ότι στόχος του σχεδίου είναι ασφαλείς και λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κακοκαιρία που πλήττει περιοχές της Φοινικούντας, σημειώνοντας ότι η Πολιτική Προστασία και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται διαρκώς στα σημεία.

Πέρα από τα δύο μεσσηνιακά έργα, στην πρώτη πρόσκληση εντάσσονται επίσης:

Κερκίδες και αποδυτήρια γηπέδου Νέας Κίου (Δήμος Άργους–Μυκηνών)

Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Μελιγούς (Δήμος Βόρειας Κυνουρίας)

Κερκίδες και αποδυτήρια γηπέδου Χιλιομοδίου (Δήμος Κορινθίων)

Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Δήμου Σπάρτης

Ειδική αναφορά έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, για το οποίο οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού Γιάννης Μαντζούνης παρουσίασε την πρώτη αποτύπωση των αναγκών στους έξι δικαιούχους δήμους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης και ώριμης υποβολής προτάσεων. Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τα κλειστά γυμναστήρια Νεάπολης και Κρανιδίου, το Ενωσιακό Γήπεδο Νεστάνης, το γήπεδο Φιλικών και το γήπεδο Τεγέας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.025.000 ευρώ, με την Περιφέρεια –σύμφωνα με την ανακοίνωση– να προχωρά σε επόμενους κύκλους χρηματοδότησης για το σύνολο των δήμων.