Συνέδριο για το πρόγραμμα Leader έγινε στην Καλαμάτα

Συνέδριο για την εφαρμογή του προγράμματος CLLD/Leader 2014-2020 στη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Καλαμάτα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ. Η εκδήλωση έγινε στο ξενοδοχείο «Φαραί» και είχε θέμα «Ενεργές Κοινότητες: Η προσέγγιση LEADER στη Μεσσηνία».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος ΠΕΔ Αθανάσιος Βασιλόπουλος και ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Αναστάσιος Σαρδέλης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος για την περίοδο 2014-2020.

Ο Ιωάννης Αδρακτάς, διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, ανέπτυξε τον ρόλο της εταιρείας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης.

Ο Ηλίας Σπαρτιάνος, συντονιστής του προγράμματος, ανέλυσε τη συμβολή και τα αποτελέσματα του CLLD/Leader στη Μεσσηνία.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας παρουσίασε την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος μέσα από το πρόγραμμα.

Ακολούθησαν εισηγήσεις για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων στη Μεσσηνία από την Ευσταθία Γεωργακοπούλου και τον Αντώνη Παρασκευόπουλο, προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας Μεσσηνίας και Τριφυλίας αντίστοιχα.

Στην ενότητα για την εμπειρία του τοπικού πληθυσμού δικαιούχοι του προγράμματος παρουσίασαν τις επενδύσεις και τα οφέλη τους.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαυρογιάννης, γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, και ο Μαρίνης Μπερέτσος, διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, μίλησαν για τη συνεργασία των περιοχών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Τον συντονισμό του κλεισίματος είχε ο Ιωάννης Καρβέλας.

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες, τους τοπικούς φορείς και τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης για τη συμβολή τους στη συζήτηση για το μέλλον της Μεσσηνίας.