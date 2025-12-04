Αναστασόπουλος: "Δεν σχετίζεται δάκος με γλοιοσπόριο" (βίντεο)

«Δεν υπάρχει συσχέτιση δάκου και γλοιοσπόριου» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος επικαλούμενος γνωμοδότηση του διευθυντή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνη Παρασκευόπουλου και μελέτη που είχε γίνει όταν ήταν περιφερειάρχης ο Πέτρος Τατούλης. Ο κ. Αναστασόπουλος παραδέχτηκε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το γλοιοσπόριο και ότι είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του όταν υπάρχει συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ο κ. Αναστασόπουλος είπε: «Δεν πάει καλά η φετινή χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς μας. Πολλά τα προβλήματα, ιδιαίτερα εκτός από την χαλαζόπτωση, έχουμε και άλλα προβλήματα που είναι η έλλειψη εργατών γης, τα υψηλά ημερομίσθια για τους εργάτες γης, η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου. Νομίζω είναι γνωστά όλα τα προβλήματα, αλλά θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα σε σχέση με το γλοιοσπόριο και το δάκο.

Υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη ότι ο δάκος προκαλεί το γλοιοσπόριο. Έχω να αναφερθώ στην δήλωση του γεωπόνου και διευθυντή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνη Παρασκευόπουλου, ο οποίος με κατηγορηματικό τρόπο λέει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση δάκου και γλοιοσπόριου. Είναι ανεξάρτητα.

Όπως και στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου έκανα αυτή τη διευκρίνηση, συμφώνησε και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ο κ. Τατούλης, ο οποίος επί της θητείας του είχε κάνει μελέτη συγκεκριμένη, που απέδειξε ότι ο δάκος με το γλοιοσπόριο δεν έχει σχέση. Το γλοιοσπόριο είναι ένας μύκητας, ο οποίος υπάρχει στην ελιά και όταν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, τα είπε και η κυρία Κοταντούλα για άλλα πράγματα, υψηλή υγρασία και υψηλή θερμοκρασία φουντώνουν, να το πω έτσι λαϊκά απλά, το γλοιοσπόριο, το οποίο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου, που υποβαθμίζεται και η αξία του και όλα τα δεινά. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο ξεκίνημα της σεζόν μία καθυστέρηση (σ.σ της δακοκτονίας) σε ορισμένες περιοχές όπου βγήκαν άγονοι διαγωνισμοί και έπρεπε να ξαναγίνουν.

Ξέρετε ότι στη φετινή χρονιά είχαμε τριετή διαγωνισμό μεγάλου υπολογισμού και έπαιρνε μεγάλα χρονικά διαστήματα σε κάθε στάδιο, ακόμη και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Επομένως, θέλω να πω ότι πλην ορισμένων περιπτώσεων είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε έναρξη της δακοκτονίας αλλά δεν το επέτρεπαν οι θερμοκρασίες. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες όπως ενθυμίστε και δεν έδινε εντολή η διεύθυνση εδώ της ΔΑΟΚ να γίνει η δακοκτονία διότι όταν είναι υψηλή θερμοκρασία δεν υπάρχει δάκος και δεν κάνουμε τη σωστή εφαρμογή.

Με λίγα λόγια, παρόλο ότι υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση σε ορισμένες περιοχές επαναλαμβάνω, το πρόβλημα του γλοιοσπόριου είναι ανεξάρτητο και δυστυχώς δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εύκολα. Απλά ένα ακόμη στοιχείο.

Στην Τριφυλία δεν υπήρξε δάκος φέτος. Καθόλου. Όμως γλοιοσπόριο υπάρχει. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία νομίζω δίνουν τα συμπεράσματα στον καθέναν τα οποία είναι αυτονόητα.

Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα και εμφανίζονται το καθένα ανάλογα με το τι έχει συμβεί. Έχουν γίνει ψεκασμοί. Δεν υπάρχει η σωστή. Δεν υπάρχει δάκος. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. Υπάρχει γλοιοσπόριο»