Μάκαρης για κατάρρευση στη σήραγγα παράκαμψης του Πεταλιδίου

Επισυνάπτοντας σχετική φωτογραφία από το εργοτάξιο της σήραγγας στο Πεταλίδι, αναφέρει πως “αποκαλύπτει μια εκτεταμένη και επικίνδυνη κατασκευαστική αστοχία. Τα πρανή έχουν υποχωρήσει και το άνω τμήμα της σήραγγας έχει απογυμνωθεί, αφήνοντας τον θόλο εκτεθειμένο. Τα ευρήματα αυτά δεν συνιστούν απλώς μια «εργοταξιακή δυσκολία», αλλά σοβαρό κίνδυνο για εργαζομένους, κατοίκους και το ίδιο το μέλλον του έργου. Πουθενά σε σύγχρονο έργο υποδομής δεν θεωρείται αποδεκτό να υπάρχουν τέτοιες αστοχίες χωρίς πλήρη τεχνική τεκμηρίωση, αξιολόγηση ευθυνών και άμεση ενημέρωση της κοινωνίας”.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Μάκαρης καταθέτει την ακόλουθη ερώτηση προς τον περιφερειάρχη και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων: “1.Πότε ενημερώθηκε επίσημα η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κατάρρευση της επικάλυψης και των πρανών στη σήραγγα Πεταλιδίου; Ποια άμεσα μέτρα ασφάλειας λήφθηκαν για εργαζόμενους και κατοίκους; 2. Υπάρχει επίσημη έκθεση αυτοψίας από τις τεχνικές υπηρεσίες και τους επιβλέποντες μηχανικούς; Αν ναι, θα δοθεί στο Σώμα και στη δημοσιότητα; 3 .Έχει ζητηθεί ανεξάρτητη γεωτεχνική αξιολόγηση, ώστε να αποδειχθεί εάν οι μελέτες ήταν επαρκείς και σύμφωνες με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής; 4. Υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στη μελέτη εφαρμογής και στη στερέωση που πραγματικά υλοποιήθηκε; 5. Έχει ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης ευθυνών για τον ανάδοχο και την επίβλεψη σχετικά με την επάρκεια των προσωρινών και μόνιμων υποστηρίξεων; 6. Ποιο είναι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου μετά την αστοχία και ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις της καθυστέρησης; 7. Πότε θα παρουσιαστεί επίσημο σχέδιο αποκατάστασης και πλήρους διασφάλισης της στατικής και γεωτεχνικής επάρκειας του έργου για τη συνέχιση της κατασκευής της σήραγγας;”.