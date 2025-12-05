Μάκαρης για καταρροϊκό πυρετό

Επίσκεψη σε κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας που πλήττονται από τον καταρροϊκό πυρετό πραγματοποίησε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης, διαπιστώνοντας υψηλή θνησιμότητα και σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι κτηνοτρόφοι, η κατάσταση είναι κρίσιμη, με πολλές εκμεταλλεύσεις να βρίσκονται σε απόγνωση.

Όπως κατήγγειλαν, παρά το γεγονός ότι Ηλεία και Αχαΐα είχαν πληγεί νωρίτερα από το στέλεχος 8 του καταρροϊκού πυρετού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν προχώρησε εγκαίρως σε προληπτικές απεντομώσεις. Οι ψεκασμοί στη Μεσσηνία ξεκίνησαν μόνο μετά τη δήλωση κρούσματος, γεγονός που –όπως τονίζουν– επέτρεψε στον ιό να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα. Επιπλέον, η προμήθεια του κατάλληλου εμβολίου καθυστερεί, αφήνοντας τους παραγωγούς χωρίς ουσιαστική προστασία.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» καλεί την Περιφέρεια και την κυβέρνηση να προχωρήσουν άμεσα σε: