Μάκαρης για καταρροϊκό πυρετό

Όπως κατήγγειλαν, παρά το γεγονός ότι Ηλεία και Αχαΐα είχαν πληγεί νωρίτερα από το στέλεχος 8 του καταρροϊκού πυρετού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν προχώρησε εγκαίρως σε προληπτικές απεντομώσεις. Οι ψεκασμοί στη Μεσσηνία ξεκίνησαν μόνο μετά τη δήλωση κρούσματος, γεγονός που –όπως τονίζουν– επέτρεψε στον ιό να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα. Επιπλέον, η προμήθεια του κατάλληλου εμβολίου καθυστερεί, αφήνοντας τους παραγωγούς χωρίς ουσιαστική προστασία.
Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» καλεί την Περιφέρεια και την κυβέρνηση να προχωρήσουν άμεσα σε:
- ένταξη του καταρροϊκού πυρετού στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αποζημιώσεων με κάλυψη της συνολικής απώλειας εισοδήματος,
- άμεση προμήθεια και διάθεση του κατάλληλου εμβολίου,
- ενίσχυση του Τμήματος Κτηνιατρικής με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό,
- έγκαιρες απεντομώσεις σε όλες τις μονάδες,
- συστηματική ενημέρωση και άμεση ανταπόκριση σε κάθε νέο περιστατικό.