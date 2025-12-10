Ερωτήματα Μάκαρη για παράκαμψη Πεταλιδίου

Σοβαρή κατασκευαστική αστοχία στο έργο της παράκαμψης Πεταλιδίου καταγγέλλει ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρης. Η παράταξη καταγγέλλει επίσης πέντε ημέρες «απόλυτης σιωπής» από την περιφερειακή αρχή μετά την κατάρρευση της επικάλυψης και των πρανών στην είσοδο της υπό κατασκευή σήραγγας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο —τμήμα του οδικού άξονα Ριζόμυλος–Κορώνη— εκτελείται με προϋπολογισμό 13 εκατ. ευρώ και έχει ήδη λάβει παράταση, χωρίς η Περιφέρεια να έχει παρουσιάσει επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Η παράταξη επισημαίνει ότι η επιλογή διάνοιξης σήραγγας έγινε με γνώμονα την προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορώνης.

Η «Πρώτα η Πελοπόννησος» παρουσιάζει φωτογραφική τεκμηρίωση της αστοχίας και καλεί τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό να τοποθετηθεί άμεσα, να επιτρέψει ανεξάρτητη αυτοψία με συμμετοχή της αντιπολίτευσης και να δημοσιοποιήσει τα τεχνικά στοιχεία, τις μελέτες και τις εκθέσεις που σχετίζονται με το έργο.

Παράλληλα, θέτει σειρά ερωτημάτων προς την περιφερειακή αρχή και το περιφερειακό συμβούλιο:

• πότε ενημερώθηκε η Περιφέρεια για την κατάρρευση,

• ποια μέτρα ασφάλειας λήφθηκαν για τους εργαζομένους και αν κινδύνευσαν,

• αν υπάρχει απειλή για το έργο ή τον υπερκείμενο αρχαιολογικό χώρο και αν έχει ενημερωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων,

• αν υπάρχουν εκθέσεις αυτοψίας που πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα,

• αν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στη μελέτη και την υλοποίηση,

• και ποιο είναι το νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και οι οικονομικές επιπτώσεις της καθυστέρησης.

Στη δήλωσή του, ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρης τονίζει ότι η κατάρρευση «δεν είναι μια απλή εργοταξιακή δυσκολία», αλλά σοβαρή αστοχία σε έργο που υλοποιείται για την προστασία ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου. «Οι πολίτες της Μεσσηνίας αξίζουν διαφάνεια, λογοδοσία και ασφάλεια» σημειώνει, καλώντας την περιφερειακή αρχή να σταματήσει να σιωπά και να δώσει άμεσα απαντήσεις.