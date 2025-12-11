Σύμβαση για απομάκρυνση αμιαντοσκεπών στη Μεγαλόπολη

Προγραμματική σύμβαση για τις μελέτες ωρίμανσης του έργου απομάκρυνσης αμιαντοσκεπών στη Μεγαλόπολη υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Αρκαδία ΑΕΟΤΑ, στο πλαίσιο του «Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης για την Περιφέρεια και ο διευθύνων σύμβουλος της Αρκαδίας ΑΕΟΤΑ Παναγιώτης Βαλασόπουλος για τον Οργανισμό, παρουσία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου και του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και προέδρου του ΔΣ της Αρκαδίας ΑΕΟΤΑ Μανώλη Σκαντζού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 135.000 ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων διευθύνσεων της Περιφέρειας από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, με στόχο την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών για την ασφαλή απομάκρυνση των αμιαντοσκεπών από οικισμούς της Μεγαλόπολης.

Στο πρόγραμμα προβλέπεται η απομάκρυνση των υλικών από εξειδικευμένα συνεργεία, με αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Στόχος της Περιφέρειας είναι η άμεση ωρίμανση του έργου, ώστε να ακολουθήσει η φάση εφαρμογής και η οριστική αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που επηρεάζει την ποιότητα ζωής στη Μεγαλόπολη.