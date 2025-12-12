Μάκαρης για ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιολικών πάρκων

Τον κίνδυνο αλλοίωσης των ορεινών όγκων της Πελοποννήσου από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών πάρκων επισημαίνει ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού.

Ο κ. Μάκαρης παραβρέθηκε σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού στον Άγιο Νικόλαο Μάνης.

Στην τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι πολλές κορυφές της Πελοποννήσου –μεταξύ των οποίων ο Ταΰγετος, το Μαίναλο, ο Πάρνωνας, τα Γεράνεια, η Ζάβιτσα και το Γαϊδουροβούνι– βρίσκονται υπό πίεση από μεγάλης κλίμακας ενεργειακές εγκαταστάσεις, λόγω της απουσίας σαφούς χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Όπως σημείωσε, παρεμβάσεις ανοίγουν δρόμους σε δασικές και ιστορικές ζώνες, αλλοιώνοντας τοπίο και οικοσυστήματα.

Αναφέρθηκε επίσης στις κινητοποιήσεις κατοίκων σε Μάνη, Κοσμά και άλλες περιοχές, επισημαίνοντας ότι ακόμη και πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν περιορίσει την ανάπτυξη νέων έργων, παρά τον χαρακτηρισμό του Πάρνωνα και του Μαλέα ως Αποθέματος Βιόσφαιρας.

Ο κ. Μάκαρης ζήτησε καθαρές τοποθετήσεις από την περιφερειακή αρχή του Δημήτρη Πτωχού και τους τοπικούς βουλευτές, σημειώνοντας ότι το ζήτημα δεν επιδέχεται «θολές στάσεις». Πρότεινε, τέλος, τέσσερις παρεμβάσεις: αναστολή αδειοδοτήσεων σε ευαίσθητες ορεινές ζώνες, επιστημονικά τεκμηριωμένο χωροταξικό για τις ΑΠΕ, προστασία των ειδικών οικολογικών περιοχών και διεκδίκηση θεσμικής θωράκισης για τα βουνά της Πελοποννήσου.