Σχεδιασμός δράσεων του προγράμματος UniStart Hubs

Συνάντηση εργασίας για τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων του προγράμματος UniStart Hubs πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητή Αθανάσιου Κατσή, του αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Σωτήρη Μουρίκη, του προϊσταμένου της ΕΥΔ Αντώνη Ψαράκη και της εταιρείας υλοποίησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος, στην ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη διεύρυνση του οικοσυστήματος καινοτομίας που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στόχευση των νέων κύκλων, στη σύνδεση των δράσεων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και στην αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης ως μοχλού ανάπτυξης.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε το ενδιαφέρον της Περιφέρειας για την περαιτέρω ενδυνάμωση του UniStart Hubs, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεχούς ανανέωσης των δράσεων και απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση για την κατάθεση νέων, ώριμων και καινοτόμων προτάσεων. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την τοπική οικονομία.

Το UniStart Hubs, ενταγμένο στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021–2027, αποτελεί δίκτυο πέντε δομών στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης. Λειτουργεί ως οικοσύστημα υποστήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, παρέχοντας υπηρεσίες mentoring και coaching, νομική, λογιστική και διοικητική υποστήριξη, πρόσβαση σε εργαστήρια, εξοπλισμό και ψηφιακές υποδομές, καθώς και δυνατότητες δικτύωσης με εκθέσεις και επιχειρηματικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέχρι σήμερα έχουν υποστηριχθεί περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, με στόχο να ξεπεράσουν τις 200. Οι επιχειρήσεις προέρχονται κυρίως από τους τομείς των υπηρεσιών, της δημιουργικής βιομηχανίας, του τουρισμού, του αγροτουρισμού και του πολιτισμού.