Κάλαντα και γιορτινές μελωδίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με ήχους από κάλαντα, χαμόγελα παιδιών και έντονο γιορτινό παλμό, η έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη πλημμύρισε από ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός υποδέχθηκε μαθητές όλων των ηλικιών, συλλόγους και μουσικά σχήματα, σε μια ανοιχτή γιορτή με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης, η Στρατιωτική Μουσική της Διοίκησης Κέντρων – 4η Μεραρχία Πεζικού «Πελοπόννησος», χορευτικοί σύλλογοι, καθώς και ομάδες παιδιών και νέων, έντυσαν τον χώρο με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και παραδοσιακά κάλαντα.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλης Σκαντζός και ο εκτελεστικός γραμματέας Γιώργος Σπίνος, ανταλλάσσοντας ευχές με πολίτες και συμμετέχοντες.

Ακολούθησε επίσκεψη του περιφερειάρχη στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, όπου αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό και εξέφρασε την αναγνώρισή του για τη συνεχή προσπάθεια και τη συμβολή τους στο έργο της Περιφέρειας.

Σε μήνυμά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε: «Τα Χριστούγεννα είναι ημέρες που μας υπενθυμίζουν τη σημασία της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της ανθρωπιάς. Είναι μια ευκαιρία να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, με σεβασμό, κατανόηση και πίστη στις κοινές μας αξίες. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει, με συνέπεια και συνεργασία με όλους τους φορείς, να εργάζεται καθημερινά για μια κοινωνία συνοχής και προοπτικής, με ιδιαίτερη μέριμνα για όσους έχουν ανάγκη. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου και της Ελλάδας».