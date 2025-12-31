335.320.428 ευρώ ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Περιφέρειας, αποτυπώνει τις βασικές προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 συνδέει τον στρατηγικό σχεδιασμό με την υλοποίηση έργων και στάθηκε ιδιαίτερα στην απορροφητικότητα και στη μετατροπή των διαθέσιμων πόρων σε παρεμβάσεις στο πεδίο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, στη δεύτερη χρονιά της θητείας της η περιφερειακή αρχή δίνει έμφαση σε έργα και υποδομές που έχουν αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Στόχος είναι η ενίσχυση της λειτουργικότητας, της συνδεσιμότητας και των τοπικών οικονομιών σε όλη την Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, δράσεις πολιτικής προστασίας και μέτρα πρόληψης, που –σύμφωνα με την Περιφέρεια– στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σημαντικό μέρος των πόρων κατευθύνεται στην κοινωνική πολιτική. Προβλέπονται δαπάνες για τη μαθητική μεταφορά, τις δομές κοινωνικής μέριμνας και την επισιτιστική στήριξη, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες σε όλες τις περιοχές.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις για το περιβάλλον, το νερό και την ανθεκτικότητα. Έργα ύδρευσης και άρδευσης, διαχείριση απορριμμάτων και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις εντάσσονται σε ενιαίο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Περιφέρεια αναφέρει ότι επενδύει σε σύγχρονη διοίκηση και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, μέσω ψηφιακών εργαλείων, συνεργασιών με δήμους και φορείς και χρήσης χρηματοδοτικών προγραμμάτων.