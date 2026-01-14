Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητεί η παράταξη Τατούλη: “Διπλασιασμός εξαγωγών ελαιολάδου από την Τυνησία στην Ευρώπη”

Αίτημα για ένταξη θέματος στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατέθεσε η παράταξη «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη, με αντικείμενο τον σχεδιαζόμενο διπλασιασμό των αδασμολόγητων εξαγωγών ελαιολάδου από την Τυνησία προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την παρέμβαση της παράταξης, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ε.Ε. και Τυνησίας βρίσκεται η αύξηση της ετήσιας ποσόστωσης από 56.000 σε 100.000 τόνους, εξέλιξη που –όπως επισημαίνεται– απειλεί άμεσα τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα την ελαιοκαλλιέργεια στην Πελοπόννησο.

Η «Νέα Πελοπόννησος» ζητά το θέμα να συζητηθεί θεσμικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αποδίδοντας στην περιφερειακή αρχή αδράνεια και απουσία δημόσιας παρέμβασης σε μια περίοδο κρίσιμων αποφάσεων για τους παραγωγούς.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στις συνθήκες που επικρατούν φέτος στον ελαιοκομικό τομέα της Πελοποννήσου, με μειωμένη παραγωγή και ποιότητα, ζημιές από το γλοιοσπόριο, προβλήματα στη δακοκτονία και αυξημένα κόστη καλλιέργειας, τα οποία –όπως σημειώνεται– καθιστούν την παραγωγή οριακά βιώσιμη.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η αύξηση των αδασμολόγητων εισαγωγών, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος παραγωγής στην Τυνησία, εκτιμάται ότι θα ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις τιμές, με άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.

Η παράταξη καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να διαμορφώσει σαφή θέση και να προχωρήσει σε παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση και τα ευρωπαϊκά όργανα, ζητώντας αλλαγή κατεύθυνσης σε πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα τον πρωτογενή τομέα.