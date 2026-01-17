Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προγραμματισμός έργων 7 εκ. ευρώ στη Μεσσηνία

Όπως ανέφερε, ολοκληρώνονται σύντομα οι εργασίες του έργου οδικής ασφάλειας προϋπολογισμού 3.115.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο αφορά ασφαλτοστρώσεις στην 82η εθνική οδό Καλαμάτα – Μεσσήνη – Πύλος, στη θέση του τεχνικού έργου γεφύρωσης στη Στενωσιά, καθώς και στο τμήμα Ριζόμυλος – Νερόμυλος, σε σημεία όπου υπήρχε πρόβλημα ολισθηρότητας. Απομένουν οι εργασίες διαγράμμισης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο οδικής ασφάλειας προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης, με παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης κατά θέσεις στο τμήμα Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη.

Ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε και στο νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2026–2030, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα υπερδέσμευσης έως 195 εκατ. ευρώ. Για τη Μεσσηνία, το 2025 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ή προγραμματίζονται έργα συνολικού ύψους 7.044.100 ευρώ.

Στον τομέα των οδικών, τεχνικών και αντιπλημμυρικών έργων περιλαμβάνονται:

η «Βελτίωση – συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού (κόμβος Φωτεινή έως διασταύρωση προς Κιτριές)», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, προς υπογραφή σύμβασης

η «Βελτίωση της 13Α επαρχιακής οδού, τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, με τον διαγωνισμό σε εξέλιξη

η «Βελτίωση οδού σύνδεσης των επαρχιακών οδών 9ης και 13ης, τμήμα Νέα Κορώνη – Χωματερό», προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, με κατάθεση προσφορών στις αρχές Φεβρουαρίου

καθαρισμοί ρεμάτων στην ΠΕ Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, έργο που έχει συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται

η «Αποκατάσταση υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Μεσσηνίας στη δημοτική ενότητα Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης», προϋπολογισμού 930.000 ευρώ, με τη δημοπρασία σε εξέλιξη

η «Αποκατάσταση κοίτης και μερική διευθέτηση ρέματος στην ΤΚ Κιτρίων», προϋπολογισμού 570.000 ευρώ, επίσης σε εξέλιξη δημοπράτησης.

Προς δημοπράτηση βρίσκονται:

καθαρισμοί και αποκατάσταση κοίτης ρεμάτων στην ΠΕ Μεσσηνίας για το 2026, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

έργο βελτίωσης, συντήρησης και αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο (σήμανση, διαγράμμιση, στηθαία, πινακίδες), προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

κατασκευή τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

συντήρηση και βελτίωση οδικής ασφάλειας στην 8η επαρχιακή οδό, τμήμα Μεσσήνη – Αβραμιού – Κεφαλόβρυσο, προϋπολογισμού 580.000 ευρώ

προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση φορητής προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως για την υδροδότηση της δημοτικής ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, προϋπολογισμού 694.400 ευρώ.

Στο ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 369.700 ευρώ, που αφορούν την ωρίμανση εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αντιπλημμυρική μελέτη της αποστραγγιστικής τάφρου νότια της Νέας Εισόδου Καλαμάτας, η μελέτη ενίσχυσης του αντλιοστασίου του ΓΟΕΒ Παμίσου στη θέση Μπουρνιά, η διευθέτηση ρέματος νότια του Αγίου Φλώρου, έργο συγκράτησης κορμών στον Νέδοντα και μελέτη ταμιευτήρα και αρδευτικών δικτύων στον χείμαρρο Χάραδρο, στις κοινότητες Φίλια, Δεσύλλα και Καρνασίου του Δήμου Οιχαλίας.